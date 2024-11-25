Dünya savaşı konuşurken... NATO’dan Ankara’ya kritik ziyaret

Haberin Devamı

Nükleer dahil savaş riskinin sık sık telaffuz edildiği bu günlerde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Ankara ajandasındaki en önemli gündem maddesi Rusya ve Ukrayna gerilimi ve bu gerilimin topyekûn bir küresel savaşa evrilme ihtimali olacak. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın yanı sıra İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırıları ile İran’la yaşanan gerginlik de görüşmedeki önemli başlıklar arasında.

İSRAİL’E BASKI

Ortadoğu’daki son durumun değerlendirileceği görüşmelerde, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için NATO ile müşterek atılabilecek adımlar da ele alınacak. Rutte’ye, İsrail’in saldırılarının son bulması için NATO dahil uluslararası aktörlerin Netanyahu’ya daha fazla baskı yapılması gerektiği mesajı verilecek.

İKİLİ İLİŞKİLER

NATO’nun önde gelen ülkelerinden olan ve özellikle güney kanadının savunmasında kilit bir pozisyonda yer alan Türkiye’nin, başta askeri ve siyasi olmak üzere İttifak ile olan ilişkileri de bu ziyarette değerlendirilecek. NATO’nun güçlendirilmesi, savunma alanında işbirliği, Türkiye’nin terörle mücadelesi, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki son durum ile Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler gündeme gelmesi beklenen konular arasında yer alıyor.

Haberin Devamı

BEKLENTİLER İLETİLECEK

NATO’nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte ekim ayı başında görevi devralmasının ardından ilk kez bu sıfatla Türkiye’yi ziyaret etmiş olacak. Daha önce bu görevi 10 yıl boyunca Jens Stoltenberg yürütmüştü. Rutte’nin genel sekreter olmasına Türkiye de destek veren ülkeler arasındaydı. Bu ziyarette yeni NATO Genel Sekreteri Rutte’ye, Türkiye’nin beklentileri ve talepleri de ifade edilecek. Yeni genel sekreterin terörle mücadele konusundaki hassasiyetlerin dikkate alınması ve müttefikler arasındaki savunma kısıtlamalarının kaldırılması ile Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulması da Ankara’nın beklentileri arasında yer alıyor.

NATO Genel Sekreteri Rutte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de bir araya gelecek. Rutte, Ankara temasları sırasında Anıtkabir ile birlikte geçtiğimiz ay terör saldırısının hedefi olan TUSAŞ’ı da ziyaret edecek.

Haberin Devamı

ERDOĞAN: YAKIN ARKADAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’nun yeni genel sekreteri Rutte için “Yakın arkadaş olduğumuzu ve terörle mücadele konusunda hemfikir olduğumuzu söyleyebilirim” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, son olarak 7 Kasım’da Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi kapsamında Mark Rutte ile bir araya gelmişti.