Dünya Sarılma Günü ne zaman nasıl ortaya çıktı? İşte Dünya Sarılma Günü mesajları

Dünya sarılma günü, sarılmaya ve kucaklaşmaya adanmış yıllık gerçekleşen bir etkinliktir. İddialara göre dünya sarılma günü ilk olarak 21 Ocak 1986'da ABD, Clio, Michigan'da kutlandı.



Dünya sarılma günü fikri, herkesi aile ve arkadaşlarına daha sık sarılmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Dünya Sarılma Günü mesajları

Tüm sevdiklerimizle doyasıya kucaklaşabilmenin özlemiyle, bugün yaşama devam edebilmemizi sağlayan her şeye sarılalım.

Bugün Dünya Sarılma Günü! Karantinada geçirdiğimiz süre boyunca yanımızdan bir an olsun ayrılmayan minik dostlarımıza doyasıya sarılalım. Dünya Sarılma Günü’nüz Kutlu Olsun!

Sarılmak evrenseldir. Sarılmak özeldir.

Sevdiklerinizi ve yalnız olmadığınızı anlamak için oldukça önemlidir. Aile terapisti Virginia Satir'e göre, yaşamak için sarılmalıyız. Her gün en az sekiz kez sarılmaya ihtiyacımız var...



#DünyaSarılmaGünü Sevdiklerimizle eskisi gibi sarılmak dileğiyle...

Sarılmanın pek çok farklı yolu var; dokunarak ya da dokunmadan... #DünyaSarılmaGünü kutlu olsun!

Sevdiklerimize sarıldığımız günlerin kısa zamanda gelmesi dileğiyle.#DünyaSarılmaGünü’nüz kutlu olsun!

Az kaldı pandemi geçecek ve sımsıkı sarılacağız yine birbirimize... Nerde kalmıştık dercesine Gülümseyen gözlerle gülümseyen yüz Siz yeter ki; sımsıkı sarılın hayata.