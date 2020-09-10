Dünya Sağlık Örgütü'nün Coğrafi Ayrık İstanbul Ofisi açıldı

Hans Kluge bağlantıda yaptığı konuşmasında, “Bugün çok önemli bir gün ve pek çok farklı duyguyu hissediyoruz. Bugün resmi olarak DSÖ ofisini açmış bulunmaktayız. Çok büyük bir gurur hissediyorum” dedi.



Kluge, “Türkiye bu ofisin açılması için hakikaten çok ciddi bir meşruiyet barındırıyor. Çünkü çok büyük bir felaket karşısında acil durum karşısında nasıl müdahale edileceğini, nasıl hazırlıklı olunacağını ispat etmiş durumda. O nedenle Türkiye’den daha iyi böyle bir coğrafi ayrık ofisinin açılacağı yer bulunamazdı. Bu coğrafi ayrık ofisi çok ciddi başarılara imza atmak üzere çalışmalarına başlayacaktır” şeklinde konuştu.

“OFİSİN KOVİT-19 PANDEMİSİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARI, PANDEMİ İLE MÜCADELEYE IŞIK TUTACAKTIR”



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da şunları söyledi:

“Sağlık alanında en yakın partnerimiz olan DSÖ ile ilişkilerimiz her zamankinden daha katmanlı ve çok yönlü bir şekilde gelişmeye devam etmektedir. Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda sağlık alanında kazanmış olduğu başarılar ile gerek bölgesel, gerekse küresel sağlıktaki rolümüz daha da artmaktadır. Geçmiş tecrübelerimizden kazanılan dersler ışığında güçlü bir şekilde yeniden inşa edilen sağlık sistemimiz ve dış politikamızın mihenk taşı olan insani diplomasimiz, bölgesel ve küresel sağlıktaki bu aktif rolümüzün en önemli iki sütunu olmuştur. Bu süreçte en yakın partnerimiz olan DSÖ ile ilişkilerimiz ise karşılıklı fayda temelinde gelişerek devam etmiştir. Bu işbirliğimiz en somut örneklerinde olan ve Temmuz ayında sizlerin huzurunda mali anlaşmasını insani ve sağlık acil durumlarına hazırlık DSÖ İstanbul ofisinin bu kez açılışını yapmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. 2013’den bu yana çalışması devam eden ofis, DSÖ teknik uzmanlarını, ülkemizin insani ve sağlık acil durumlarındaki öncü rolünü de harmanlayarak bölge ve küresel sağlığa katkı sağlamayı hedeflemektedir.



Bu ofis dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan kovit-19 başta olmak üzere Avrupa Bölgesi’nde insani krizlere müdahale acil durumlarını önleme ve yanıt, risk yönetimi ve kapasite geliştirme gibi alanlarda faaliyet gösterecektir. Bunun yanı sıra alanında tek olması ve sadece insani ve sağlık acil durumlarına yönelik finansman ve teknik kapasite ile donatılmış şekilde çalışmalarını yönetecek olması sebebiyle ofis kovit-19 pandemisine yönelik çalışmaları, pandemi ile mücadeleye ışık tutacaktır. Bütün bu çalışmalarıyla İstanbul ofisi ülkemizin insani ve sağlık acil durumlardaki öncü rolü ve kurmuş olduğu ağların daha da gelişmesine katkı sağlayacak, ülkemizi bu alanda bir merkez haline getirecektir.”

Konuşmaların ardından Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Irshad Shaikh, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Arif Çetin, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Müdür Yardımcısı Eray Çınar ofisin açılış kurdelesini kesti.



OFİS HAKKINDA



İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık alanında faaliyet gösterecek ofisin açılmasıyla, Bölge Ofisinin acil durumları önleme, hazırlık, risk yönetimi ve kapasite geliştirme desteğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Kovit-19 gibi güncel küresel sağlık tehditleri üzerine çalışmalar yürütülecek ofiste aynı zamanda krizlere hızlıca müdahale edebilmek için kurulması planlanan Yabancı Medikal Ekiplerin standartlarının ve kayıt mekanizmalarının iyileştirilerek yaygınlaştırılması da planlanıyor. DSÖ’nün başlattığı Acil Durumlar Reformuna katkı sağlayacak ofisin kurulmasıyla; insani krizlere müdahalede daha etkili mekanizmaların harekete geçirilmesi, Türkiye’nin insani yardım faaliyetlerindeki görünürlüğünün artırılması, liderlik rolünün güçlendirilmesi, sağlık insan gücünün uluslararası tecrübe ve kabiliyetinin yanı sıra uluslararası kuruluşlarda temsilin artırılması ile uluslararası sağlık politikalarının ve standartların oluşturulmasında etkili rol alınması hedefleniyor.