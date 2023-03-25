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Dünya Saati'nde ışıklar iklim krizi ve depremde yaşamını yitirenleri anmak için kapandı

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#Dünya Doğayı Koruma Vakfı#WWF#Galatasaray
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 23:29

Her yıl 190'dan fazla ülke ve bölgede milyonların bir saatliğine iklim krizine dikkat çekmek için ışıklarını kapatarak koordine olduğu Dünya Saati etkinliğinde, bu yıl ışıklar, saat 20.30'da deprem felaketinde yaşamını yitirilenleri anmak için kapatıldı. Sultanahmet Camii, Fener Rum Patrikhanesi ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde ışıklar 1 saatliğine kapatıldı.

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İsviçre merkezli Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2007 yılında iklim krizine farkındalık yaratmak için başlatılan ve yıllar içinde giderek yayılan 1 saatliğine ışıkları kapatma etkinliğinde bu yıl, Türkiye'deki ışıklar 20.30'da deprem felaketinde yaşamını yitirenleri anmak için kapatıldı. Bugün dünya genelinde gerçekleştirilen "Dünya Saati" etkinliği kapsamında, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 190 ülkeden milyonlarca insan bir saatliğine ışıklarını kapattı. Etkinlik kapsamında, Sultanahmet Camii ve Fener Rum Patrikhanesi ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 20.30 - 21.30 saatleri arasında ışıklar kapatılarak etkinliğe destek verildi. Dünya Saati olarak adlandırılan bu etkinlik, her yıl Mart ayının son cumartesi günü yapılıyor.

DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN KAPANDI

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WWF Türkiye tarafından ilgili web sitesinde yapılan açıklamada "Kayıplarımızı Anıyoruz, Türkiye'yi Yeşil İyileşme Seferberliğine Çağırıyoruz. Her yıl mart ayının son cumartesi dünya çapında milyonlarca insan, doğa ve insan için ses veriyor. Bu yıl Dünya Saati'nde depremde yitirdiğimiz kayıplarımızı anıyor, depremde zarar gören bölgelerimizden başlayarak doğayla uyumlu bir gelecek kurma çağrısı yapıyoruz" ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY DA KATILDI

Galatasaray Spor Kulübü resmi sosyal medya hesabından etkinlikle ilgili, “Her yıl Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, doğayı koruma ve iklim krizi ile mücadelede farkındalığı artırma adına yapılan ışıkları kapatma etkinliği, bu yıl deprem felaketinde kayıplarımızı anma, deprem bölgesi ile dayanışma ve yeşil iyileşme çerçevesinde gerçekleştirildi" şeklinde paylaşımda bulunuldu.

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#Dünya Doğayı Koruma Vakfı#WWF#Galatasaray

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