Dünya pilotlar günü ne zaman? Dünya Pilotlar günü mesajları...

Türkiye’de 26 Nisan 2000 yılından bu yana Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı arasında yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye Pilotlar Günü olarak kutlanıyor. Türkiye’nin ilk pilotu Fesa Evrensev’in 26 Nisan 1912 tarihinde gerçekleştirdiği ilk uçuş Dünya Pilotlar Günü'nde hatırlatılıyor.

DÜNYA PİLOTLAR GÜNÜ MESAJLARI

Başta iki maviye hükmeden deniz havacılarımız olmak üzere tüm pilotlarımızın dünya pilotlar günü kutlu olsun.T

26 Nisan Dünya Pilotlar Günü "Göklerini koruyamayan uluslar, yarınlarından asla emin olamazlar"

Gazi Atatürk

Gizli kahraman pilotlarımızın 26 Nisan Pilotlar Günü kutlu olsun.

Tüm pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutluyor, ebediyete kanat açmış pilotları rahmetle anıyorum.

Yüksek stres altında ve saat mevhumu olmaksızın çalışan, gökyüzünü evi bilen pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutlarız.

Kahraman pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun.. Şehit Pilotlarımızın ruhu şad olsun...:İstikbal göklerdedir"

Yüksek stres altında ve saat mevhumu olmaksızın çalışan, gökyüzünü evi bilen pilotların Dünya Pilotlar Günü’nü kutlarız.

Her gün yüz binlerce insanın güvenle dünyanın her yerine ulaşmasını sağlayan pilotlar tartışmasız havacılığın en önemli öğelerindendir. Pilotlar gününüz kutlu olsun.

Başta Türk Hava Kuvvetleri'ne mensup komutanlarımız olmak üzere bütün kanat arkadaşlarımızın 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü Kutlu olsun.

THY'den Dünya Pilotlar Günü'ne özel anlamlı video



THY'den Dünya Pilotlar Günü'ne özel anlamlı videoTHY, Karadağ’ın Podgorica şehrinden 153 Türk vatandaşının tahliye edilmesi seferinde Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden pilotların isimleri anons edilerek anıldı.Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nde icra edilen tahliye seferinde milli görev bilinciyle uçuş gerçekleştiren Kaptan Pilot Onur Yazgan ve Yardımcı Pilot Kaan Yürekli, yaptıkları anonsta koronavirüs salgınına yakalanarak, hayatını kaybeden meslektaşları Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç kaptanları unutmadı.Kaptan Pilot Yazgan yaptığı anonsta, "Saygıdeğer misafirler ve kabin ekibi arkadaşlarım, ben kaptan pilot Onur Yazgan ve yardımcım Kaan Yürekli olarak ince düşünceniz için teşekkür ederiz. Biz de bu anlamlı günü Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarımız Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç kaptanlarımıza atfediyoruz. Siz değerli misafirlerimizi güzel yurdumuza taşımaktan ve kabin ekibi arkadaşlarım ile aynı ailenin ferdi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Saygılarımızla’’ ifadelerini kullandı.



26 Nisan Dünya Pilotlar Günü Havacılık tarihinde bir efsane: Fesa Evrensev

Türk Hava Yolları’nın ilk genel müdürü olan Fesa Evrensev, 1878 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi mezunu olan Evrensev daha sonra Harp Okulu’na girdi ve bu okuldan Süvari Teğmeni olarak mezun oldu.



Pilotluk Sınavı’nı birincilikle kazanan Fesa Evrensev, 26 Nisan 1912 tarihinde Türkiye’nin ilk pilotu olarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 1933 yılında Devlet Hava Yolları İşletmesi’ne yani bugünkü adıyla Türk Hava Yolları’na genel müdür olarak atandı. Türk Hava Kurumu’nda da birçok görev üstlenen Fesa Evrensev Türk havacılık tarihine adını yazdırdı.