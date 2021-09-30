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Dünya PDR Günü ne zaman?

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Dünya PDR Günü ne zaman

Dünya PDR Günü, ülkemizde Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafından 2020 yılında tasdiklenmiş ve 30 Eylül tarihi olarak belirlenmiştir. Geçtiğimiz yıl ilki kutlanan Dünya PDR Günü, bu yıl ikinci etkinlik günü ile öne çıkacak. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin ilk genel kurul tarihi olan 30 Eylül 1989 tarihi dikkate alınarak belirlenen bu tarih, her yıl kutlanmaya devam edilecek.

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Dünya PDR Günü hakkında yapılan resmi açıklama şu şekilde;

"Ülkemizde Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) hizmetlerinin 70 yılı aşkın bir geçmişi bulunmaktadır. 1950’li yıllarda kavram olarak Türk Eğitim Sistemine giren PDR hizmetleri, günümüzde Eğitim, Adalet, Sağlık, Endüstri ve birçok alanda çalışma alanı olup bu alan günümüzde giderek artmaktadır.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve mesleki dayanışma sağlayarak, Psikolojik Danışma ve Rehberlik biliminin ve mesleğinin ülkemizde gelişmesini sağlamak, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışanların, sosyal, bilimsel, mesleki ve kültürel yönden gelişmelerine yardım etmek, mesleğin üyelerinin haklarını korumak ve savunmak amaçlarına yönelik olarak 03.07.1989 tarihinde 06–35–038 kodlu Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR-DER) kurulmuştur.

Derneğin kurucu üyeleri olarak Prof. Dr. İbrahim Ethem ÖZGÜVEN,
Prof. Dr. Yadigâr KILIÇÇI,
Doç. Dr. Nilüfer VOLTAN-ACAR,
Doç. Dr. Oya Gülendam ERSEVER,
Dr. Mesut BAŞ,
Araş. Gör. Fidan KORKUT,
Araş. Gör. İbrahim YILDIRIM ve Araş. Gör. Tuncay ERGENE görev almışlardır.

30.09.1989 tarihinde yapılan I. Olağan Genel Kurul’da Dernek Yönetim Kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Ethem ÖZGÜVEN, Prof. Dr. Feriha BAYMUR, Prof. Dr. Yadigâr KILIÇÇI, Araş. Gör. İbrahim YILDIRIM, Araş. Gör. Tuncay ERGENE; Denetleme Kurulu üyeliklerine de Doç. Dr. Nilüfer VOLTAN-Acar, Gürcan TOPÇU ve Neşe DOĞAN seçilmişlerdir. Psikolojik Danışma ve  Rehberlik Derneği, 1998 yılında Bakanlar Kurulunun 13.07.1998 tarih ve 98/11476 sayılı kararı ile isminin başına “Türk” sözcüğünü ekleyerek ulusal bir dernek kimliği kazanmıştır.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği kurulduktan sonra fiili olarak 30.09.1989 tarihinde yönetim ve denetleme üyelerini seçerek çalışmaya başlamıştır. Bu tarihin psikolojik danışma ve rehberlik alanı için önemi büyüktür. “Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü” belirlenmesi gündeme gelince konu PDR Anabilim Başkanlarına, derneğimiz şube başkanı ve temsilcilerine, dernek komisyonlarımıza açılmış alternatif gün önerileri ortaya konmuştur. Önerilen tekliflerden 30 Eylül tarihi üzerinde büyük bir oranda olumlu geri dönüşler olması üzerine konu genel merkez gündemine alınmış bu kapsamda Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu 01/09/2020 tarih ve 23 numaralı kararıyla ilk genel kurulumuzun (30 Eylül 1989) gerçekleştirildiği tarih dikkate alınarak her yıl “30 Eylül” tarihinde “Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü” olarak belirlenmiş ve karara bağlanmıştır. Aynı zamanda her yıl Eylül ayının son haftası “Psikolojik Danışma ve Rehberlik Haftası” olarak kutlanması kararlaştırılmıştır."

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