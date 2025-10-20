Dünya ormancılığının geleceğine yön verecek buluşma başladı

Haberin Devamı

İklim değişikliğiyle mücadelede küresel iş birliğinin güç kazandığı bir dönemde İstanbul’da düzenlenecek etkinlikte üst düzey bürokratlar, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri bir araya geliyor. 20-25 Ekim tarihlerinde paneller, çalıştaylar, saha gezileri, ikili görüşmeler ile gerçekleşecek organizasyonun açılışı 20 Ekim pazartesi günü yapıldı. Törenin açılışında T.C. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, UNFF Sekretaryası Direktörü Juliette Biao, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Nabil Gangi konuşmacı olarak yer aldı.

YUMAKLI: “⁠ÖRNEK GÖSTERİLEN VİZYON ÜLKESİ KONUMUNA YÜKSELDİK”

Türkiye'nin, sürdürülebilir ve teknoloji destekli ormancılık uygulamalarıyla dünyada örnek gösterilen bir vizyon ülkesi konumuna yükseldiğini ifade eden T.C. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Hedefimiz, akıllı sensörler, nesnelerin interneti ve otonom çözümlerle en yeni teknolojileri kullanarak ormancılığı zirveye taşımak. İstanbul Orman İnovasyon Haftası (IFIW) ile kapsamında teknoloji odaklı ormancılığın tüm yönlerini derinden inceleyecek ve vizyonumuzu daha da güçlendireceğiz. Türkiye, sürdürülebilir ve teknoloji destekli ormancılık uygulamalarıyla dünyada örnek gösterilen bir vizyon ülkesi konumuna yükselmiştir. Hedefimiz, akıllı sensörler, nesnelerin interneti ve otonom çözümlerle, en yeni teknolojileri kullanarak ormancılığı zirveye taşımaktır. İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nın, bize bu vizyonu gerçeğe dönüştürecek inovatif çözümleri ve küresel iş birliğini sunduğunu vurgulamak istiyorum. Birleşmiş Milletler verilerine göre, ağaçlandırma alanında Avrupa'da lider, dünyada ise ilk 4 ülke arasında yer alıyoruz. Bu başarı, Türkiye'nin yeşil geleceğe olan sarsılmaz taahhüdünün küresel tescilidir.” dedi

Yangınla mücadele ve ormancılık faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin ve geleceğin temelinin inovasyon ve AR-GE'den geçtiğini vurgulayan Yumaklı, 'yeşil vatan'ı korumak için teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, bu gelişmeleri sektöre hızla ve kararlılıkla entegre etmenin önemli olduğunu kaydetti. Yumaklı, Türkiye'nin, yangınla mücadelede İHA kullanan Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci ülke olduğunun bilgisini vererek, Daha da önemlisi İHA'lara GSM baz istasyonu entegrasyonuyla birlikte yaşanabilecek farklı afetlerde bunların kullanımı da sağlanmış olacak. dedi.

"TÜRKİYE, DÜNYADA ORMAN VARLIĞINI EN ÇOK ARTIRAN ÜLKELER ARASINDA 6'INCI SIRADA"

OGM koordinasyonunda gerçekleşen organizasyonun açılış töreninde konuşan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Bugün yalnızca bir etkinliği değil, küresel ölçekte yeni bir ormancılık vizyonunun doğuşunu başlatıyoruz. İstanbul, tarih boyunca kıtaları birleştiren bir şehir oldu; şimdi bu kez, ormancılıkta küresel iş birliğini birleştiriyor,” ifadelerini kullandı. Karacabey, orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye’nin dijitalleşme ve teknoloji odaklı yaklaşımının dünya çapında örnek gösterildiğini belirtti. Karacabey ayrıca Türkiye’nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, “1973’te 20 milyon hektar olan orman alanımızı bugün 23,4 milyon hektara çıkardık. Ülkemiz topraklarının %30’u artık ormanlarla kaplı” dedi.

⁠Karacabey, ormanların sadece bir ülkenin değeri olmadığını vurgulayarak, atmosferde sınırların olmadığını ve bir ülkenin ormanlarının ürettiği oksijenin tüm insanlığın hizmetine sunulduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine dikkati çeken Karacabey, Türkiye'nin, dünyada orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında 6'ıncı sırada yer aldığını söyledi. Karacabey, ormanları tehdit eden yangılar, orman karbon depolama fonksiyonunun artırılması ve ormanların dünyayı nasıl beklediğine dair bilgi paylaşımlarının 5 günlük faaliyetlerde konuşulacağını belirtti. Bu hafta FAO'nun 43'üncü Ormancılık Komisyonu toplantısının gerçekleştirileceğini söyleyen OGM Genel Müdürü Karacabey, ormancılıkla ilgili birçok etkinliğin hafta içinde yapılacağını da sözlerine ekledi.

TÜRKİYE AKILLI ORMANCILIKTA ÖNCÜ ÜLKE

Türkiye’nin ormancılıkta dijital dönüşüm konusundaki öncülüğüne de dikkat çekilen törende, yapay zekâ destekli gözetleme kuleleri, ORİKEM izleme sistemi, İHA ve GSM entegre teknolojileri gibi uygulamaların dünyada örnek gösterildiği vurgulandı. Karacabey, “Geleceğin akıllı orman yönetiminde yapay zekâ, büyük veri, makine öğrenmesi ve nesnelerin interneti, çalışmalarımızın merkezinde yer alıyor. Amacımız teknolojiyi doğanın hizmetine sunmak” dedi.

“2024 YILINDA DÜNYADA YANAN ORMANLAR YUNANİSTAN İLE AYNI BÜYÜKLÜKTE”

Son dönemde tropik bölgeler dahil birçok noktada ciddi orman yangınları yaşandığını vurgulayan UNFF Sekretaryası Direktörü Juliette Biao, “Orman yangınlarına müdahale ve önleme için en etkili yöntemler UNFF'nin gündeminde ve bizim için önemli bir gündem maddesi. Özellikle orman varlıklarının korunması ve orman yangınlarının önlenmesi bağlamında pek çok devlet kaygılarını dile getiriyor ve tüm dünyaya çağrıda bulunuyorlar. Ne yazık ki 2024 yılında dünya genelinde 13,5 milyon hektar orman yandı ve bu kabaca Yunanistan ile aynı büyüklüğe denk geliyor.” diye konuştu.

“EKONOMİK HIRSLARIMIZI DOĞAYI KORUMAYA ZARAR GELMEYECEK ŞEKİLDE DÜZENLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve FAO Türkiye Temsilcisi Nabil Gangi ise inovasyon, gelenek ve bilim arasında bir köprü kurmaya çalıştıklarını belirterek, “Türkiye'ye bölgesel ve küresel ormancılık alanındaki destekleri için teşekkür ediyoruz. İnsanlığın refahı ve ekonomiler için ormanlar olmazsa olmaz alanlar. Orman yangınları ve haşerelerle mücadele, iklim değişikliğinin negatif etkileri gibi birçok sorunla karşı karşıyayız. Özellikle ekonomik hırslarımızı doğayı korumaya zarar gelmeyecek şekilde düzenlemeye çalışıyoruz” dedi.

DÜNYANIN ORMAN GÜNDEMİ İSTANBUL’DA BELİRLENİYOR

Hafta boyunca Birleşmiş Milletler Orman Forumu Ülke Liderlik Girişimi, FAO Avrupa Ormancılık Komisyonu’nun 43. Oturumu, Avrupa Orman Haftası, Avrupa ve Orta Asya’da Tarımda İklim Eyleminin Güçlendirilmesi Çalıştayı ve Bölgesel Ormancılık Teknik Ağı Çalıştayı düzenlenecek. Etkinlik, iklim değişikliğinden dijital ormancılığa, sürdürülebilir kaynak yönetiminden uluslararası politika oluşturulmasına kadar geniş bir yelpazede tartışmalara ev sahipliği yapacak.

İSTANBUL DEKLARASYONU YOLDA

Hafta sonunda hazırlanacak İstanbul Deklarasyonu, Birleşmiş Milletler Orman Forumu’nun 21. Oturumu’na sunulacak. Bu deklarasyonun, orman yangınlarıyla mücadelede küresel iş birliğini güçlendireceği, bilgi paylaşımını artıracağı ve yeni politika önerileri geliştirilmesine zemin hazırlayacağı ifade edildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca katılımcılar, 22 ve 25 Ekim tarihlerinde düzenlenecek saha gezileriyle Türkiye’nin inovatif ormancılık uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı bulacak.