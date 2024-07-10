Dünya nüfusunun yüzde 1.1’i Türk

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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘Dünya Nüfus Günü 2024’ bültenini yayımladı. Buna göre; Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerinde 2023 yılında en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 428 milyon 627 bin 663 kişi ile Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 425 milyon 671 bin 352 kişi ile Çin, 339 milyon 996 bin 563 kişi ile ABD izledi. Bu 3 ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39.7’sini oluşturdu. Türkiye 85 milyon 372 bin 377 nüfusla 194 ülke arasında 18’inci sırada yer aldı ve dünya toplam nüfusunun yüzde 1.1’ini oluşturdu.

ÇOCUK VE GENÇ NÜFUS: Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması 2023 yılında yüzde 29.8 oldu. Türkiye’deki oran yüzde 26 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldı. Avrupa Birliği üyesi 27 ülke incelendiğinde, Türkiye’nin çocuk nüfus oranı yüzde 26 ile AB üye ülkelerinin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek. Genç nüfus oranı dünya ortalaması ise 2023 yılında yüzde 15.5 oldu. Türkiye’nin genç nüfus oranı yüzde 15.1 ile dünya genç nüfus ortalamasının hemen altında yer aldı. Türkiye’nin genç nüfus oranı yüzde 15.1 ile AB üyesi 27 ülkeyi geride bıraktı.

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YAŞLI NÜFUS: Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması 2023 yılında yüzde 10 oldu. Türkiye yüzde 10.2 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde sıralandı. Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı yüzde 10.2 ile AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük.

DOĞURGANLIK HIZI: Türkiye’nin toplam doğurganlık hızı 1.51 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldı. AB üyesi 27 ülke incelendiğinde 2023 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke 1.79 çocuk ile Fransa oldu. Bu ülkeyi 1.76 çocuk ile İrlanda ve 1.74 çocuk ile Romanya izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke 1.22 çocuk ile Malta oldu. Toplam doğurganlık hızı 2023 yılında 1.51 çocuk olan Türkiye, AB üyesi 27 ülkenin 1.54 olan toplam doğurganlık hızı ortalamasının altında kaldı.

ÖMÜR 73.4 YIL

- 2023 yılı için doğuşta beklenen yaşam süresi dünya genelinde 73.4 yıl; erkekler için 70.8 yıl ve kadınlar için 76 yıl oldu. Türkiye’nin erkekler için 74.8 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi dünya ortalamasından yüksek. Türkiye’nin kadınlar için 80.3 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, dünya ortalamasının üzerinde.