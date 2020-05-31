Dünya nasıl oluşmuştur? Dünyanın oluşumu hakkında bilgi

Dünya güneş sisteminde yer alan gezegenlerden biridir. Yüksek enerji kaynağıyla bir yıldız olarak bilinen güneşin çekimi etrafında, düzenli bir yörüngede dönüşüne devam etmektedir. 3.8 milyar yıl önce oluşan güneş ile beraber dünyanın ise 4,5 milyar yıl önce oluştuğu bilinmektedir.

Dünya Nasıl Oluşmuştur?

İnsanlığın ve diğer tüm canlıların evi olarak dünya yaklaşık olarak 4,5 milyar yıl kadar önce oluştu. Özellikle güneşten kopan bir parça ile beraber yörüngeye bağlanan bu parçanın soğuması üzerinden oluştuğu biliniyor. Tabii sadece bununla sınırlı değildir. Güneş sistemi etrafındaki gezegenlerin oluşumunun tamamlamayı sürdürdüğü o dönemde, ciddi çarpışmalar meydana gelmiştir. Bu çarpışmalardan birinde ise güneşten kopmuş parça olarak ortaya çıkan dünyanın ilk yapısı, başka parçalarla çarpışmaya devam ederek birleşmiş ve büyümesini sürdürmüştür.

Özellikle göktaşı ile çarpışan dünya oluşumu için buradan birçok farklı madde transferi gerçekleşti. Bunlar içerisinde buzlar, silikat yapılar ve metal yer almaktadır. Böylece ağır demir ve nikel elementleri ile beraber dünyanın çekirdeği oluştu. Çekirdeğin meydana gelmesinin ardından ise milyarlarca yıl içerisinde okyanuslar ile kara parçaları meydana gelmeye başladı. Özellikle belli bir dönem ağır göktaşı bombardımanı ile beraber dünyanın şekli yavaş yavaş günümüzdeki haline geldi.

Dünyanın Oluşumu Hakkında Bilgi

Güneşin oluşumunun tamamlanması ile beraber güneşten kopan bir parça üzerinden dünyanın meydana geldiği biliniyor. Özellikle birçok farklı göktaşı ile beraber çarpışma üzerinden, farklı maddelerin milyarlarca yıl içerisinde değişim göstermesi üzerine dünyanın yapısı oluşmaya başladı.

Başta dünyanın çekirdeği olmak üzere yeryüzü ve atmosfer aşamalı olarak günümüzdeki haline geldi. Uygun koşullar oluştuğu zaman gelişmeye başlayan canlı yaşam, Özellikle bitkilerin fotosentez gerçekleştirmesi üzerinden atmosfer ve buna bağlı olarak oksijen ortaya çıktı. Böylece canlı varlıkların yaşayabilmesi için gerekli ortam her açıdan hazır hale geldi.

Milyarlarca yıl süren evrimleşme ile beraber dünya günümüzdeki haline geldi. Bu oluşumların içerisinde aynı zamanda volkanik patlamalar, aşırı soğuk ve aşırı sıcak değişimleri de dünyanın oluşumunda önemli pay sahibidir. Bütün bu değişimler milyarlarca yıl sürmek suretiyle, dünyanın günümüzdeki şeklini almasına ve yaşamın sürdürülebilir hale gelmesine olanak tanımış durumda.