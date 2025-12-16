×
Dünya mirası Troya, Roma'nın kalbi Kolezyum'da sergilenecek

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 10:36

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye'nin eşsiz kültürel mirasını bir kez daha Antik Roma'nın kalbi Kolezyum'a taşıyoruz. Dünya mirası Troya, 2026 yılında Roma'daki Kolezyum Arkeopark Alanı'nda sanatseverlerle buluşacak" dedi.

Türkiye, kültürel mirasını uluslararası alanda görünür kılan sergi projelerine bir yenisini daha ekliyor. Daha önce Kolezyum’da gerçekleştirilen Göbeklitepe ve Magna Mater sergileriyle büyük ilgi gören Türkiye, bu kez Troya temalı kapsamlı bir sergiyi Roma’ya taşımaya hazırlanıyor.
Roma’daki Kolezyum Arkeopark Alanı’nda 2026 yılında düzenlenmesi planlanan sergi, Türkiye ile İtalya arasında yürütülen kültürel iş birliğinin yeni ve güçlü bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Troya Sergisi’ne ilişkin karar, Eylül ayında Roma’da, Aralık ayında ise Ankara’da gerçekleştirilen ikili görüşmeler sonucunda netleşti. Sürecin somut adımı olarak 11 Aralık’ta karşılıklı niyet beyanı imzalandı.

Sergi, başta Troya Müzesi olmak üzere Türkiye ve İtalya’daki müzelerin koleksiyonlarından seçilecek eserlerle hazırlanacak ve Troya’nın çok katmanlı tarihsel anlatısını uluslararası izleyiciyle buluşturacak.
TROYA OPERASI SERGİYE EŞLİK EDECEK

Sergi programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Troya Operası ile tamamlanacak.
Opera, Troya anlatısını bu kez sahne sanatları aracılığıyla Roma’da uluslararası izleyiciye taşıyacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin eşsiz kültürel mirasını bir kez daha Antik Roma'nın kalbi Kolezyum'a taşıyoruz.

Şimdi sıra Troya'da.

Dünya mirası Troya, 2026 yılında Roma'daki Kolezyum Arkeopark Alanı'nda sanatseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi' ve bu yılki 'Magna Mater' sergilerinin ardından Kolezyum'da şimdi de 'Troya' temalı bir serginin düzenlenmesi kararlaştırıldı. Eylül ayında Roma'da, bu ay ise Ankara'da yürüttüğümüz ikili görüşmelerin somut sonucu olarak 11 Aralık'ta karşılıklı niyet beyanına imza attık. Başta Troya Müzesi olmak üzere Türkiye ve İtalya müzelerinin koleksiyonlarından seçilecek eserlerle hazırlanacak bu sergiyi Bakanlığımız Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün hazırladığı Troya Operası ile de taçlandırılacağız. Troya anlatısı, bu kez sahne sanatları aracılığıyla Roma'da uluslararası izleyiciyle buluşacak" dedi.

