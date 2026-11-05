Dünya liderlerinin COP31 gündemi

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ANTALYA’da düzenlenecek ve EXPO yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31’inci Taraflar Konferansı (COP31), 9 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Konferans kapsamında COP31'in yanı sıra Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı CMP21, Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı CMA8 ile bilimsel, teknolojik ve uygulamaya yönelik yardımcı organların toplantıları da yapılacak. Program, 20 Kasım'daki kapanış oturumlarıyla sona erecek.

HER GÜN AYRI İKLİM BAŞLIĞI

COP31'in ilk günü 9 Kasım'da 'Gıda, Tarım ve Sağlık', 10 Kasım'da 'Enerji ve Ulaşım' başlıkları öne çıkacak. 11 Kasım, Antalya Liderler Zirvesi'nin ilk günü olarak 'Sıfır Atık'; 12 Kasım'daki ikinci zirve günü ise 'Dirençli Kentler ve Yapılı Çevre' temasıyla gerçekleştirilecek. 13 Kasım'da 'Finans ve Ticaret', 14 Kasım'da 'Çocuklar, Gençlik, Eğitim ve Beceriler' gündemde olacak. 15 Kasım Pazar günü konferans merkezi kapalı olacak.

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BİLİM, OKYANUS VE DOĞA

Konferansın ikinci haftasında 16 Kasım'ın ana başlığı 'Bilim, Sanayi ve Teknoloji', 17 Kasım'ın ise 'Okyanuslar, Denizler, Doğa ve Arazi Kullanımı-Rio Sinerjisi' olacak. 18 Kasım programında Türkiye'nin COP31 yaklaşımında öne çıkardığı 'İmece: Uygulamanın Güçlendirilmesi', 19 Kasım'da 'İnsani ve Sosyal Kalkınma' başlıkları yer alacak. İkinci hafta boyunca üst düzey oturumların yanı sıra, adil geçiş, 2030 öncesi iklim hedefleri, toplumsal cinsiyet ve küresel iklim eylemine ilişkin toplantılar düzenlenecek.

YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

COP31'in en yoğun iki günü 11-12 Kasım olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Antalya Liderler Zirvesi'nin resmi açılışı, 90'ı aşkın liderin katılımıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilecek. Zirvenin ana teması 'Sürdürülebilir, Dirençli ve Adil Bir Geleceğe Doğru' olarak belirlendi. Zirvede devlet ve hükümet başkanlarının ulusal beyanlarının yanı sıra, liderlerin katılacağı üst düzey toplantılar gerçekleştirilecek. UNFCCC'nin liderlere yönelik yayımladığı son programda, Antalya Liderler Zirvesi kapsamında 4 ana üst düzey yuvarlak masa ve diyalog toplantısı bulunuyor. Türkiye'nin COP31 dönemindeki önemli başlıklarından biri olan sıfır atık da liderler düzeyinde ele alınacak. 11 Kasım saat 16.00'da Türkiye'nin COP31 Başkanlığı ev sahipliğinde 'Sıfır Atık, Döngüsellik ve Metan' başlıklı Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlenecek. 12 Kasım'da ise Türkiye, Uluslararası Enerji Ajansı ve Tanzanya'nın ev sahipliğinde 'Afrika'da Temiz Yemek Pişirme' başlıklı Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı yapılacak.

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METANDAN DİRENÇLİ ORMANLARA...

Liderler Zirvesi sırasında çok sayıda paralel üst düzey etkinlik de gerçekleştirilecek. Programda erken uyarı sistemlerinin dünyanın en kırılgan ülkelerine ulaştırılması, ormanların finansmanı ve ağaçlandırma, dirençli ormanların geleceği, sıfır atık ve metan gibi konular bulunuyor. 12 Kasım’da ‘Küresel Elektrik Şebekeleri Hızlandırıcısı’, buzullar ve dağ ekosistemlerinin dayanıklılığı, Afrika’nın iklim öncelikleri ve Pasifik ülkelerinin iklim dayanıklılığı için finansman gibi başlıklar görüşülecek.

ANADOLU MİRASI SALON İSİMLERİNDE: MEVLANA DA VAR YUNUS EMRE DE...

COP31 etkinlikleri kapsamında Mavi ve Yeşil Bölge'deki salon ve toplantı odalarına, Türk-İslam medeniyetinden farklı alanlarda iz bırakmış kişiler ile önemli tarihi ve turistik alanların isimleri verildi. Mavi Bölge'de ülke delegasyonlarıyla birlikte 100 bine yakın ziyaretçi bekleniyor. Yeşil Bölge'yi ise 1.5 milyon kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor. Alanın 527 bin metrekaresi Mavi Bölge; 582 bin metrekaresi de Yeşil Bölge olarak etkinliklere ev sahipliği yapacak. Mavi Bölge, yalnızca resmi görüşmeler için akredite edilmiş katılımcılara açık olacak. Yeşil Bölge ise sergiler, etkinlikler ve farkındalık faaliyetleriyle halka açık olacak. Mavi Bölge; BM müzakereleri ve 11-12 Kasım'da Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken; Yeşil Bölge'de özel sektör, akademik dünya, sivil toplum örgütleri, gençler ve çocuklar farklı etkinliklerle bir araya gelecek.

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MAVİ BÖLGE’DE ANADOLU

COP31 Mavi Bölge'de en büyük genel kurul salonuna 'Anadolu' ismi verildi. Devlet ve hükümet temsilcilerinin ağırlanacağı, müzakerelerin yürütüleceği salon 1794 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek. 828 kişilik bir diğer genel kurul salonuna da 'Akdeniz Genel Kurul Salonu' denildi. Yine Mavi Bölge'de bir 'Antalya Salonu' da bulunacak. İki basın toplantısı salonundan birine dünyaca tanınan mutasavvıf ve İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek 'Mevlana Basın Toplantısı Salonu' ismi verildi. Diğer basın toplantısı salonu da ismini Türk şair ve mutasavvıf Yunus Emre'den aldı. Mavi Bölge'de Selimiye, Evliya Çelebi, Ayder, Göbeklitepe, Topkapı, Kaçkar, Zeugma, Kapadokya, Boğaziçi, Patara, Sümela, Sezai Karakoç, Piri Reis, Harput, Mimar Sinan, Ağrı Dağı, Van Gölü, Troya, Fethiye, Pamukkale, Efes, Gelibolu, Ahlat, Uludağ, Çatalhöyük ve Aspendos isimleriyle toplantı odaları olacak. Yan etkinlik alanlarına da Uzungöl, Likya, Assos, Perge, Ahi Evran, Âşık Veysel ve Hattuşa isimleri verildi.

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YEŞİL BÖLGE'DE 'GAZZE'

Yeşil Bölge'de en büyük salona Türkiye'nin Filistin hassasiyeti de gözetilerek 'Gazze Salonu' ismi verildi. 5 bin kişilik salonun, 'Gazze' ismiyle uluslararası bir buluşmanın mekânsal kimliğinde yaşatılması hedeflendi. Barış, insani dayanışma ve ortak sorumluluk açısından güçlü bir anlam taşıyan bu salon, Türkiye'nin ev sahipliğinde dünya vitrinine taşınırken; Gazze'nin barış umuduna da katkı sunacak. Salonda halka açık birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecek.

FİLOZOFLAR ŞAİRLER...

Yine Yeşil Bölge'de Türk-İslam dünyasının ünlü hekimi İbn-i Sina, Nobel ödüllü Türk biyokimyager ve moleküler biyolog Prof. Dr. Aziz Sancar, Türk-İslam dünyasının ünlü filozofu Farabi, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, mutasavvıf ve Bektaşilik geleneğinin öncüsü Hacı Bektaş-ı Veli, devlet adamı ve medrese kurucusu Cacabey, Türk tasavvuf geleneğinin öncülerinden Ahmet Yesevi, Atatürk'ün manevi kızı ve sosyolog Prof. Dr. Afet İnan, Türk edebiyatının ilk kadın romancılarından Fatma Aliye, astronom, matematikçi ve coğrafyacı Biruni, ressam, arkeolog ve müzeci Osman Hamdi Bey'in isimleri salon ve toplantı odalarına verildi.