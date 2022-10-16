Dünya liderlerinden taziye mesajları

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- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Türkiye’nin acısını paylaştıklarını ifade eden Aliyev, Erdoğan’a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti.

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

- Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin Twitter mesajı: ”Bartın’ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum.”

- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: “Düşüncelerimiz ve dualarımız yaslı aileler ve Türk halkı ile birlikte. Mahsur kalanların bir an önce kurtarılmasını diliyorum.”

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YUNANİSTAN’DAN YARDIM TEKLİFİ

- Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis: “Bartın’da meydana gelen korkunç maden patlamasında can kaybını duymak üzücü. Yunanistan, hayatta kalanların aranmasına katkıda bulunmak için derhal yardım göndermeye hazır.” Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da taziyelerini dile getirdi ve yaralılara acil şifalar diledi.

- Kazakistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdiği kaydedildi.

- Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakanı İrakli Garibaşvili ve Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajları paylaştı.

- İspanya Başbakanı Pedro Sanchez mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziyelerini ileterek, “Bu hüzünlü anlarda İspanya yanınızdadır” dedi.

- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar maden ocağında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek “Milletimize geçmiş olsun” dedi.

- Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bartın’da hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

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- İsrail Başbakanı Yair Lapid de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak taziye dileklerini iletti.

- Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, Bartındaki maden faciası sebebiyle CumhurbaşkanıTayyip Erdoğana başsağlığı mesajını içeren taziye mektubu gönderdi.

ABD: ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

- ABD’nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya mesajında patlamadan derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, “Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullanıldı.

- İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin Twitter hesabında, “Hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyor, bu acılı zamanda Türk halkının acısına ortak oluyoruz” denildi.

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- Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel taziye mesajında, “Türkiye’deki Bartın kömür madeninde yaşanan trajik can kaybının üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevdiklerini kaybeden ailelere ve bu acı anında bir araya gelen tüm topluma taziyelerimi sunuyorum” dedi.

- İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, “Benim ve Birleşik Krallıktakilerin düşünceleri, bu korkunç trajediden etkilenen herkesle birlikte. Türkiye, dünya sahnesinde güçlü bir ortak ve müttefik olmaya devam ediyor” mesajını paylaştı.

- AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles mesajında, “Düzinelerce insanın yaşamını kaybettiği ve birçoklarının mahsur kaldığı Bartından gelen haberler korkunç. AB, Türkiye halkına ve kurbanların ailelerine en içten taziyelerini ve dayanışmalarını iletir” dedi.

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter’dan, “Taziye dileklerini ileten tüm devlet ve halklara Türk milleti adına şükranlarımı sunuyorum” mesajını paylaştı.