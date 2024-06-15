Dünya liderleri G7 masasında... Erdoğan da katıldı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İspanya’daki temaslarının ardından dün İtalya’da G7 Liderler Zirvesi’ne katıldı. Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de İtalya’ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 zirvesine katılan ülke liderleriyle birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan’ın fotoğraf çekimi sırasında ve sonrasında Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile sohbet ettiği görüldü.

MELONİ KARŞILADI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, zirveye gelen liderleri tek tek karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirveye gelişinde Meloni ile tokalaştı. Erdoğan, daha sonra Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu’na katıldı. Erdoğan oturumda ABD Başkanı Joe Biden ve diğer G7 üyesi ülkelerin liderleriyle aynı masayı paylaşırken ikili görüşmeler de yaptı.

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MASADA KİMLER VARDI

Erdoğan’ın, İtalya Başbakanı Meloni’nin daveti üzerine katıldığı zirvede ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Japonya Başbakanı Fumio Kishida’nın yanı sıra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen yer aldı. Papa Franciscus ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Güney Afrika, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Suudi Arabistan ve BAE liderleri de zirvedeydi.

Emmanuel Macron

Liderlerle ayaküstü sohbet de eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katolik Dünyasının ruhani lideri Papa Francis ile de görüştü. Tarihte ilk kez bir Papa, G7 zirvesine katıldı.

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Papa Francis

Öte yandan Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi’ne ilişkin, “İtalya’da gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi’nin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Küresel sorunların ve bölgesel çatışmaların çözümünde G7 ülkelerinden daha adil, kapsayıcı ve gerçekçi bir yaklaşım beklediğimizi vurgulamak istiyorum” paylaşımı yaptı.

İKİLİ TEMASLARDA ANA GÜNDEM GAZZE

- Erdoğan, liderlerle görüşmelerinde İsrail’in Gazze’deki katliamlarına dikkat çekti. Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed al Nehyan ile görüşmesinde de İsrail ve Gazze meselesini görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü görüşmede, İsrail’in Filistin topraklarında uyguladığı soykırım politikalarına İslam dünyasının birlik içinde karşı koymasının önemli olduğunu kaydetti. Erdoğan, Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes sağlanmasının ve insani ihtiyaçlar için bölgeye gönderilen yardımların kolaylıkla Filistinlilere ulaştırılmasının birincil gündem başlığı olarak ele alınıp bunlar için çaba sarf etmek gerektiğini söyledi. Aile fotoğrafında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültürel etkinlikler ile gayriresmi akşam yemeğine de katıldı.

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Zirvede bir araya gelen Erdoğan ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Türkiye ve Brezilya ilişkilerini ele aldı.

António Guterres