"Dünya kritik bir dönemden geçiyor"

Burada yaptığı konuşmada dünyanın kritik bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki, sadece bölgemiz değil, sadece içinde bulunduğumuz coğrafya değil, topyekun dünya kritik dönemlerden geçiyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya sistemi tabiri caizse çatır çatır çatırdıyor. Dünya en küçük kıvılcımda tutuşacak derecede ısınıyor, ısıtılıyor. Küresel adaletsizlik derinleşiyor, kronikleşiyor. Dünyamız hızla kaba kuvvetin ve güçlünün hukukunun işletildiği kaotik bir döneme doğru sürükleniyor. İran’a yönelik saldırılarla başlayan süreç, bu vesileyle bunlara bir kez daha şahitlik ediyoruz.

BARIŞIN TARAFINDAYIZ

Birleşmiş Milletler sisteminin sembolize ettiği çok taraflılık, egemen eşitlik, anlaşmazlıkların diplomasiyle çözümü gibi prensipler bizzat bu sistemin kurucuları tarafından acıkınca yenilen putlara dönüştürülmüş durumda. Yıllardır bize hukuktan, insan hak ve hürriyetlerinden bahsedenlerin bizzat kendileri bugün bu değerleri yok sayıyor. Biz, Türkiye olarak sulh sükunun tarafındayız. Huzurun ve istikrarın, dayanışmanın ve işbirliğinin, evrensel değerlerin, adaletin ve kalkınmanın tarafındayız. Sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesinin, çatışma yerine müzakerenin, savaş yerine barışın tarafındayız. Öldürmenin, katletmenin, haydutluğun, soykırımın ve soykırımcıların değil hakkın, hakikatin nerede olursa olsun insanı yaşatmanın tarafındayız.

DİK DURACAĞIZ

İnşallah bu çizgimizi, bu duruşumuzu her daim koruyacağız. Adaletsizlikler karşısında dik durmaya devam edeceğiz. Basiretli düşünmeye, soğukkanlı olmaya, sağduyulu davranmaya devam edeceğiz. Bilhassa yakın çevremizde füzeler havada uçuşurken, 86 milyonun tek bir ferdinin dahi kılına zarar gelmemesi için dikkatli, temkinli, sabırlı fakat haksızlıklar ve haydutluklar karşısında da bir o kadar dirayetli olmaya devam edeceğiz.”

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ’a, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder ile Erdoğan’ın geçen yılki iftarda çekilen bir fotoğrafını takdim etti.

MİLLİ DERTLERE MİLLİ REÇETE

“TERÖRSÜZ Türkiye’ ve ‘Terörsüz Bölge’ hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarla Türkiye Yüzyılı’na hazırlanıyoruz. Bakınız, bundan 94 yıl önce yine bu yüce çatı altında Gazi Paşa’nın dile getirdiği şu önemli tespitler geçerliliğini aynen muhafaza etmektedir: ‘Büyük milli dertler şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisi’nde şifa buldu. Atiyen de yalnız orada kati tedbirlerini bulabilecektir.’ Evet, 23 Nisan 1920’den bugüne Meclisimiz milli dertlere milli reçeteler yazma konusunda maharetini farklı vesilelerle göstermiştir. Bu Gazi Meclis ne kadar komplike olursa olsun, ülkenin ve milletin canını yakan her türlü soruna çözüm üretecek kapasiteye dirayete ve demokratik olgunluğa hamdolsun bugün de ziyadesiyle sahiptir. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da tarihi misyonunu başarıyla yerine getirmiştir. Gazi Meclisimizin nihai raporda vücut ve anlam bulan uzlaşı ruhuna sahip çıkarak önümüzdeki dönemde ülkemizi bu sorundan tamamen kurtarmak için gerekli özgüveni, cesareti ve iradeyi göstereceğine inanıyorum.”