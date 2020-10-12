DHA
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‘Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutladı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ‘11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ dolayısıyla Twitter hesabından videolu bir mesaj paylaştı.
Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Gelecekte hayal ettiğimiz dünya, kız çocuklarımızın bilimde, teknolojide, sanatta ve hayatın diğer tüm alanlarında layıkıyla yer almasıyla mümkün. Onların, içlerindeki potansiyeli ortaya koyabilmeleri için gerekli özgüven ortamını sağlamak ortak görevimiz.”
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