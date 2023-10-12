Dünya Kız Çocukları Günü mesajı: Savaşın kazananı yoktur

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu mesajları verdi: “Ülkemizin ve dünyanın dört bir köşesinden başarılı binlerce kız çocuğu tanıdım. Hepsinin ortak özelliği azimleriydi. İlmek ilmek işledikleri istikballeri; insanlığın umudu, barışın, toplumsal dengenin ve huzurun teminatı. Toplumun her alanında kız çocuklarına hak ettikleri yeri açmakla mükellef olduğumuz gibi kızlarımızın ilerlemesinin önündeki engelleri de el birliği ile kaldırmalıyız. Bilhassa çatışmaların, çocukların eğitim, sağlık ve refahına vurulan en büyük darbe olduğunu asla unutmamalıyız.

ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

Bugün dünya sahnesinde gözyaşları içerisinde tanıklık ettiğimiz Filistin-İsrail savaşında, insanlığın ortak emaneti çocuklarımız hayattan koparılıyor. Hayalleri ve umutları yıkılıyor, dünyanın güvenli ve adil bir yer olduğuna dair inançları yok ediliyor. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağı gibi kadın, çocuk ve masumların öldüğü hiçbir savaşın da kazananı yoktur. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle yegâne dileğim, Filistin-İsrail savaşının yıkıcı etkilerinden daha fazla çocuğumuzun etkilenmemesi. Uluslararası toplumu sorumluluk almaya, din, dil, ırk ayırt etmeksizin dünya barışı için harekete geçmeye çağırıyorum.”