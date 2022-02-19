Dünya kirpik günü nedir ve ne zaman?

Dünya kirpik günü, House Of Lashes isimli firma tarafından 2015 yılında öne sürülmüştür. 19 Şubat, dünya kirpik günü olarak ilan edilmiştir.
Kirpikler hakkında ilginç bilgiler;
- Bebekler daha doğmadan kirpiklerini çıkarmaya başlarlar.
- Kirpikler üç aşamada uzar: anagen, katagen ve telojen aşamaları.
- Sadece memelilerin kirpikleri vardır.
- Kirpikler, gözlerimizi kir, mikrop ve yabancı cisimlere karşı koruma amacına hizmet eder.
- Kirpiklerin %97'si keratin ve %3'ü sudur.
- Eski Mısırlılar, kirpiklerini şekillendirmek için Kohl (ezilmiş stibnite) kullanırlardı.
- Minik akarlar herkesin kirpiklerinde yaşar. Bunlara Demodex denir ve kirpikleri temiz tutmaya yardımcı olurlar.
- Kişi yaşlandıkça kirpikler incelme eğilimindedir.
- Kirpik kıvırıcılar kirpikleri kırabilir.
- Şimdiye kadar ölçülen en uzun kirpikler 4 inçtir. Çin'de bir kadına aittir.
- Ortalama kirpik uzunluğu 10 mm veya bir inçin yaklaşık 0.39'u kadardır.
- Ortalama 150 günde bir kirpikler dökülür ve vücut tarafından yenilenir.
- Somon, yumurta, badem, ceviz, fasulye ve avokado yemek kirpik sağlığına yardımcı olabilir.