Dünya Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Dünyanın Eş Anlamlısı

Dünya kelimesinin Türk dil kurumu açısından eş anlamlı karşılığı ‘cihan’ olarak karşımıza çıkıyor. TDK dışında aynı zamanda gündelik yaşamda kullanılan değişik eş anlamlı sözcüklerin bulunduğunu söylemek mümkündür.

Dünyanın Eş Anlamlısı

Dünya kelimesi yerine gündelik yaşam içerisinde kullanılacak pek çok farklı eş anlamlı sözcüğü bulunmaktadır. TDK açısından ise karşılık olarak ‘cihan’ sözcüğü değerlendirilir. Bunun dışında ele alınacak değişik eş anlamlı sözcükleri de yer almaktadır.

- Yerküre,

- Yeryüzü,

- Evren,

- Kainat,

- Alem,

- Küre,

- Devran,

Bunlar gibi farklı sözcükler eş anlamlı olarak amaca uygun şekilde dünya kelimesinin yerine kullanılabilir.

Peki, dünya kelimesi ne anlama gelir? Dünya sözcüğü ‘canlı varlıkların yaşamını sürdürdüğü büyük toprak parçası’ olarak tabir edilebilir. Aynı zamanda yeryüzü şeklinde de anlamı bulunuyor. Yukarıda sayılan farklı eş anlamlı sözcükleri ile beraber ayrıca dünya için, TDK’ya göre Cihan kelimesini değerlendirebilirsiniz.