Dünya Kediler Günü'nde siyasiler de can dostlarını kutladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, zamanının büyük bölümünü İstanbul’un sorunlarına ayırırken, her fırsatta sevgisini dile getirdiği minik sevimli dostlara da zaman ayırmayı ihmal etmiyor. Geçen günlerde Ayasofya’nın ünlü kedisi Gli’nin fotoğrafını paylaşan Vali Yerlikaya, sevimli dostlarını “Dünya Kediler Günü”nde de unutmadı.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştığı kedisi “Sarı” ve tüm can dostlarının gününü, “Kedi olmak başlı başına zor... diye serzeniş yapma! Bugün, senin günün! Hadi gönlünce gez, eğlen. Ailemizin neferi ‘Sarı’ ve tüm can dostların Dünya Kediler Günü kutlu olsun” sözleriyle kutladı. Kedisine düşkünlüğünü her fırsatta gösteren Yerlikaya daha önce de dolaba saklanan kedisi Sarı’nın kendi çektiği fotoğrafını “Varlığıyla yıllardır ailemizi mutlu eden Sarı” sözleriyle paylaşmıştı.

BİR KAP MAMA VE SU LÜTFEN:

Yerlikaya, Ayasofya Camisi’nde rastladığı Gli adlı kediyi severken de fotoğraf, video ile Taksim’deki güvercinlerin fotoğraflarını paylaştı ve “Bir kap su, bir kap mama da siz bırakın lütfen” çağrısında bulunmuştu.

CİDDİ KEDİDİR VESSELAM:

Vali Ali Yerlikaya, evde 3 yıldır besledikleri ve “Oğlum Sarı” dediği sevimli dostunun, bebekliğinden beri kendilerinde olduğunu söyledi. Yerlikaya, ikinci kedileri olduğunu belirttiği “Sarı” kedisini, Hürriyet’e şu sözlerle anlattı: “Kendini genelde sevdirmeme huyundan şikâyetçiyim. Hobisi, pencereden kuşları izleyip, seslerini dinlemesi. Gitmek istediği kapalı kapıları açtırmak için miyavlar. Başka miyavlamaz. Ciddi kedidir, vesselam.”

SOYLU’DAN DÜNYA KEDİLER GÜNÜ PAYLAŞIMI:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dünya Kediler Günü’nde, kedileriyle olan bir fotoğrafını Twitter’dan paylaştı. Soylu, fotoğrafın altına, “Fındık ve Muazzam. Aramızda kalsın Muazzam hamile” notunu düştü.

YAVAŞ’IN PAYLAŞIMINA KEDİSİ YANIT VERDİ:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Kediler Günü’nü kutlayan isimler arasında yer aldı. Yavaş, “Güzel kızım @06khaleesi başta olmak üzere tüm çocuklarımızın Dünya Kediler Günü’nü kutluyorum. Bugün ve her gün #BaşkentteHerCanDeğerli” yazdı. Yavaş’ın paylaşımına, Kedisinin Twitter hesabından da Mansur Yavaş’a “Güzelin miyim cidden” yanıtı geldi.

BANA TEKİRCİĞİM DİYEBİLİRSİN MOMMY

Dünya Kediler Günü paylaşımı yapan isimlerden biri de İYİ Parti Lideri Meral Akşener oldu. Akşener, “Bugün; Tekir’in, Durmuş’un, Şeker’in, Paşa’nın ve Minnoş’un günü... Sevimli ama bir o kadar da uyanık, sessiz dostlarımızın Uluslararası Kediler Günü kutlu olsun” derken, tweet’ine küçük bir video da ekledi. Videoda Akşener’in bir kediyi sevme anları gösterilirken, kediye eklenen konuşma baloncuğunda “Bana Tekirciğim diyebilirsin Mommy” ifadeleri yer aldı.