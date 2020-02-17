Dünya kediler günü ne zaman kutlanır?
Dünya kediler günü 17 Şubat tarihinde ve uluslararası kediler günü ise 8 Ağustos tarihinde kutlanmaktadır. Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip olan kedigiller, şehirleşmenin de etkisiyle evcilleşmeye başlamış ve insanlarla yakın dostluklar kurmayı başarmıştır. Dünya kedi günü ise tüylü dostların yaşadığı zorluklara farkındalık yaratmak için ortaya çıkmıştır. İşte, Dünya kediler günü hakkında bazı bilgiler
Dünya Kedi Günü olarak da bilinen Uluslararası Kedi Günü, 2002 yılında ortaya çıkan ve sadece insanların ve kedilerin paylaştığı dostluğu kutlamak için değil, aynı zamanda kedilerin güvenliğini ve refahını teşvik etmek için de ön plana çıkmıştır. Bu gün her yıl 8 Ağustos'ta kutlanmaktadır.
Uluslararası Kedi Günü aslında 2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından insanların kedi arkadaşlarını onurlandırmak için kedileri destekleme günü olarak ortaya çıkmıştır. Uluslararası Kedi Günü, insanların yerel hayvan barınaklarına gidip bir kedinin bırakılmasından kurtulabileceği bir gündür.
PETA'ya göre ve 2016 itibariyle, her yıl barınaklara giren yaklaşık 3,4 milyon kedi bulunuyor (Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde). 3.4 milyon kedinin yaklaşık 1.4 milyonuna ötenazi uygulanıyor.
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