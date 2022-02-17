Dünya kediler günü ne zaman? 17 Şubat ne günü?

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Dünya Kediler Günü’nün ne zaman kutlandığı merak ediliyor. Dünya çapında kutlanan Kediler Günü birçok farklı tarihte kutlanıyor. Dünya Kedi Günü ile karıştırılan Uluslararası Kedi Günü 8 Ağustos’ta, Dünya Kedi Günü 17 Şubat’ta gerçekleşiyor. İşte, Dünya Kediler Günü hakkında bilgiler

KEDİLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIYOR?

Uluslararası Kediler Günü, isminden de anlaşıldığı gibi dünya çapında kutlanmaktadır. Kediseverleri bir araya getiren tek gün 8 Ağustos değil, 17 Şubat'ta Dünya Kedi Günü kutlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 29 Ekim'de, Rusya'da 1 Mart'ta, Polonya'da ise 17 Şubat'ta kutlanıyor. Dünya Kedi Günü ile karıştırılan Uluslararası Kedi Günü, 2002 yılında Uluslararası Hayvan Refahı Fonu tarafından oluşturuldu.