Dünya kanlı hesaplaşmaya gidebilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin tanı ve tedavi hizmetleriyle dünyayı kendisine hayran bırakdığını belirterek, “Türkiye virüs krizini akıl, sabır ve soğukkanlılıkla yönetmeyi başarmıştır. Seri ve süratli kararlar alınarak karmaşaya, kaosa ve gecikmeye asla müsaade edilmemiştir” dedi. MHP Lideri dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları kaydetti: “Hiçbir yer güvenli değildir. ABD ile Dünya Sağlık Örgütü arasında baş gösteren anlaşmazlıklar, hem sakıncalı hem de sorumsuzluktur. Üçüncü Dünya Savaşı’na vurgu yapılması büyük bir açmaz ve tehdittir. Çin’in aleyhine iddialar doğru çıkarsa, dünyanın topyekûn yeni bir cepheleşmenin, kanlı bir hesaplaşmanın içine düşmesi kaçınılmaz olabilecektir.

MUAZZAM İRADEYLE DİRENİLİYOR

Ülkemiz virüse karşı muazzam bir inanç ve iradeyle direnmektedir. CHP pusuya yatmış, devamlı Türkiye’yi kötülemektedir. CHP’nin, İP’in, HDP’nin ve diğer şer ortaklarının kötü niyeti gizlenemeyecek boyutlardadır. CHP Genel Başkanı’nın ikide bir dönen tekere çomak sokma arzusu tam bir akıl tutulmasıdır, perişanlıktır.

RAMAZANIN SONUNDA ATLATIRIZ

100’üncü yıldönümünü kutlayacağımız TBMM’nin saygınlığına gölge düşürmek için sıraya girenlerin, Türkiye’ye ihanet edenleri cezaevinden çıkarmak için gece gündüz demeden çabalamaları rezaletin daniskasıdır. CHP, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamalarının altında kalacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi, şuurlu, ümit verici tutumu; Sağlık Bakanımızın dürüst ve güvenilir mizacı; sağlık çalışanlarımızın ve güvenlik güçlerimizin fedakâr gayretleri; COVID-19’a karşı sur çekmiştir. İnanıyorum ki, Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacaktır.”