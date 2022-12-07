Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dünya kadınları yemekle birleşti

Güncelleme Tarihi:

#Birleşmiş Milletler#Dünya Gıda Programı#Seven Circles
Dünya kadınları yemekle birleşti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 07:00

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP); Seven Circles, Metro Türkiye ve Alfa Grubu işbirliğinde ‘Empowering Women through Cooking’ (Kadınların Yemek Aracılığıyla Güçlendirilmesi) yemek kitabını Türkiye’de de yayınladı.

Haberin Devamı

Kitapta, Türkiye’de yaşayan ve ülkenin farklı bölgelerinden, farklı ülkelerden ve farklı geçmişlerden gelen 59 kadının tarifleri yer alıyor.

Kitap, Gastronometro’da gerçekleştirilen lansmanda, ilk kez yazarları ve okuyucularıyla buluştu. Etkinlikte konuşan WFP Türkiye Temsilcisi ve Ülke Direktörü Parvathy Ramaswami; “Türkiye, dünyanın en büyük geçici ve uluslararası koruma statüsünde olan sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yaparak dünyaya örnek oluyor. Kitapta Türkiye’de yaşayan ve Türkiye’ye duydukları sevgiyi paylaşan Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Amerikalı kadınların hayat hikayelerine yer veriliyor. Bu kitap projesi, yemeğin insanları birleştirici gücünü anlatan ve çeşitliliğin yerel kültürlere ve mutfaklara katkı sağlayabileceğini gösteren harika bir örnek” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Birleşmiş Milletler#Dünya Gıda Programı#Seven Circles

BAKMADAN GEÇME!

Messi mi Ronaldo mu | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler

Messi mi Ronaldo mu? | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler?

#Cristiano Ronaldo
Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz Hiçbir dozu güvenli değil

Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz? 'Hiçbir dozu güvenli değil'

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan

BAKMADAN GEÇME!

Messi mi Ronaldo mu | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler

Messi mi Ronaldo mu? | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler?

#Cristiano Ronaldo
Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz Hiçbir dozu güvenli değil

Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz? 'Hiçbir dozu güvenli değil'

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan