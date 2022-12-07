Dünya kadınları yemekle birleşti

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Kitapta, Türkiye’de yaşayan ve ülkenin farklı bölgelerinden, farklı ülkelerden ve farklı geçmişlerden gelen 59 kadının tarifleri yer alıyor.

Kitap, Gastronometro’da gerçekleştirilen lansmanda, ilk kez yazarları ve okuyucularıyla buluştu. Etkinlikte konuşan WFP Türkiye Temsilcisi ve Ülke Direktörü Parvathy Ramaswami; “Türkiye, dünyanın en büyük geçici ve uluslararası koruma statüsünde olan sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yaparak dünyaya örnek oluyor. Kitapta Türkiye’de yaşayan ve Türkiye’ye duydukları sevgiyi paylaşan Suriyeli, Afgan, Pakistanlı, Amerikalı kadınların hayat hikayelerine yer veriliyor. Bu kitap projesi, yemeğin insanları birleştirici gücünü anlatan ve çeşitliliğin yerel kültürlere ve mutfaklara katkı sağlayabileceğini gösteren harika bir örnek” dedi.