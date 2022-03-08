Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dünya Kadınlar Günü'nde bıçaklandı!

#Dünya Kadınlar Günü#Saldırı#Bıçak
Dünya Kadınlar Gününde bıçaklandı

Adana'da Derya B., 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde tartıştığı dini nikahlı eşi Eren K. tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı. 

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Dini nikahlı Derya B. ve Eren K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle ev içinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eren K., iddiaya göre Derya B.'yi kalçasından bıçakla yaraladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan talihsiz kadın, kaçarak yakındaki bir iş yerine sığındı.

Dünya Kadınlar Gününde bıçaklandı

Derya B., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Derya B.'yi yaraladığı öne sürülen Eren K. ise polis tarafından olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla beraber yakalandı. Hastanede tedavisinin ardından taburcu edilen Derya B., ifadesi alınmak üzere Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü. 

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Kadınlar Günü#Saldırı#Bıçak

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Martı' gibi olacak mı?

#Hava Durumu
Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Martı' gibi olacak mı?

#Hava Durumu
Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin