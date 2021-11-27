‘Dünya gıptayla bakacak’

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kemerburgaz’da yaptığı Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’ni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte açtı.

Tam kapasiteyle çalıştığında 1.4 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kadar enerji üretecek tesisin açılışı için Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu bir araya geldi. Açılış konuşmalarında her üç isim de tesisin temelini atan merhum İBB Başkanı Kadir Topbaş’ı rahmetle andı.

HER BİRİMİZE DÜŞEN GÖREV

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında hükümeti eleştirerek, özetle şöyle dedi: “Hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini istemeyiz. Hiçbir annenin, çocuğunu yatağa aç yatırmasını istemeyiz. Onun vebalini birileri çeker ama biz, o vebalin tanığı olmak istemeyiz. Her birimize düşen görevdir. İktidar bunun farkında değil.

TÜRKİYE YENİ SÜRECE GİRECEK

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Az kaldı. Türkiye, 13’üncü Cumhurbaşkanı’nı seçecek ve Türkiye, yeni bir sürecin içine girecek. Hiç kimse endişe duymasın. En geç 6 ay içinde ekonominin çarkları sağlıklı bir sürece girecek. Var olan acı tabloyu Türkiye hak etmiyor aslında. Gücümüz var, imkânımız var. Eğer biz İstanbul’da, Ankara’da, Adana’da, Mersin’de, Aydın’da. Eskişehir’de, İzmir’de çok güzel şeyleri gerçekleştirebiliyorsak ve harcadığımız her kuruşun hesabını milletimize verebiliyorsak, düşünün Türkiye’yi yönettiğimizde bütün dünya gıpta ile bakacaktır bize.”

AKŞENER: İTTİFAK GENİŞLER...

Meral Akşener de kendisinden önce konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hitaben şunları söyledi:

“2017’de temelinin atıldığını söylediniz ve rahmetli Kadir Topbaş’tan emeği geçen herkese teşekkür ettiniz, biz de teşekkür ediyoruz. Bu ne biliyor musunuz? Bu hizmetin devamlılığına bir örnek. Siz konuşurken aklıma İstanbul seçimleri geldi. Halbuki iddia edilen; siz bunları tekmeyle yıkmanız lazımdı. Ama demek ki milletimizin tercihine saygı duyulduğunda hiçbir şey tekmelenmiyormuş. Tam tersine, doğru işler yapıldığı takdirde, o doğru işlerin devamı için teşekkür ederek yol yürünebiliyormuş. Böyle bir tesisin açılışına şahit olmaktan çok mutlu oldum. Çalışmanın, performansımızın devamını dilerim. Ki cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım. İki genel başkan olarak buradayız. İnşallah daha da genişler Millet İttifakı.”

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle tesis hizmete girdi. Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, tesisi gezerek bilgi aldı.