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Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı sorun ATM'leri de etkiledi: Vatandaşlar para çekemedi

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#Bankacılık#ATM#Taksim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 13:33

Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı sorun pek çok sektörü etkiledi. Bankaların ATM'lerinde yaşanan sorun nedeniyle para çekmek isteyenler farklı ATM'lere yönlendirildi. Bazı bankaların ATM’leri ödeme yapamadı.

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Dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı teknik sorun nedeniyle bankacılık işlemlerinde de aksama yaşanıyor. Taksim Meydanı’nda para çekmek için ATM’lerin önüne gelenler, başka ATM’lere yönlendirildi.

Bankamatikten parasını çekemeyen Mustafa Keyif "Şu anda bir sorun var. Ben de işlemimi yapamadım. 'Şu anda bu bankamatik müsait değil en yakın bankamatiğe gidin' dedi. Bir bankamatiği denedim. Şimdi başka bir bankamatiğe gideceğim. Bu işi yapanlar gerekli önlemleri almıştır" dedi.

Yazılım kaynaklı teknik sorun nedeniyle bankamatikten işlem yapamayan bir kadın ise, "İlk buradan denedim ama olmadı. Hesabıma bakacaktım, para var mı diye ama bir sorun var. Bankamızla görüşmemizi söylediler" diye konuştu.

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#Bankacılık#ATM#Taksim

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