Dünya ‘Gazze’ diye haykırdı

İSRAİL’in Gazze Şeridi’nde işgal ve soykırıma yönelik saldırıları devam ederken, Başbakan Binyamin Netanyahu ve güvenlik kabinesinin Gazze’yi tamamen işgal etme planını uygulamaya koymasına dünyadan tepki yağdı. Dün İstanbul’un yanı sıra Londra’dan Kuala Lumpur’a, Madrid’den Los Angeles’a, Santiago’dan Buenos Aires’e yüz binlerce insan Gazze’de devam eden soykırımı protesto ederken kendi hükümetlerine aksiyon alma çağrısında bulundu. İsrail'de de on binlerce kişi, hükümetin Gazze'yi işgal kararını protesto için başkent Tel Aviv sokaklarına indi.

‘SOYKIRIMI DURDURUN’

Göstericiler kendi hükümetlerinden Filistin’deki drama sessiz kalmamalarını, Filistinli soykırımının durdurulması için müdahil olmalarını istedi. ‘Soykırımı durdurun’ sloganı dünkü gösterilerin tamamında pankartlarda yer aldı. Yüz binlerce kişinin katıldığı yürüyüşlerde İsrail’in Filistinlilere yönelik uyguladığı soykırıma tepki içeren pankart ve sloganlar eşlik etti.

FİLİSTİN BAYRAKLARI

Dünyanın dört bir yanındaki gösterilerde Filistin bayrakları ve İsrail’i kınayan pankartlarla Netanyahu yönetimi protesto edildi. 2 yıldır Gazze’ye bomba yağdıran Netanyahu yönetiminin, Mart 2025’te gıda malzemelerinin girişini engellemesinin ardından yarısı çocuk 200’den fazla Filistinli yetersiz beslenmeden yaşamını yitirdi.

İSTANBUL / TÜRKİYE... AYASOFYA'DAN GAZZE’YE UMUT IŞIĞI

İsrail’in Gazze’yi işgal planına karşı İstanbul’da da Filistin’e Destek Platformu bünyesindeki sivil toplum kuruluşları tarafından 'Gazze’ye Umut Ol' sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Beyazıt Meydanı’nda toplanan binlerce vatandaş, akşam namazının ardından Ayasofya Camisi’ne yürüdü.İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını ve Gazze ablukasını protesto eden vatandaşlar, cep telefonlarının ışıklarını yakıp, "Katil İsrail, Filistin’den defol" sloganlarıyla Gazze’ye umut ışığı olmak için düzenledikleri yürüyüşü Ayasofya Camisi’nde sonlandırdı.Ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla yürüyen binlerce vatandaş, güzergâh üzerinde İsrail’e destek veren uluslararası bazı firmalara ait dükkânların önünde "Katil burada" diyerek slogan attı.İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın da katıldığı yürüyüşün sonunda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti.Yürüyüşe İstanbul Valisi Davut Gül ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

NEW YORK / ABD

ABD’nin New York kentinde yüzlerce gösterici, ABD destekli İsrail’in Gazze Şeridi’ni tamamen işgal planına karşı sokaklara döküldü. Eylem sırasında slogan atan ve Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, Gazze’deki işgalin, kuşatmanın ve açlığın sona erdirilmesini talep etti.

İspanya’nın başkenti Madrid’de binlerce İspanyol, Gazze için bir araya geldi. Aktivistler Madrid’deki Filistin yanlısı sivil toplum kuruluşlarının Gazze için küresel seferberlik kapsamında düzenlediği Retiro Park Gölü’ndeki mitinge katıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da ‘Palestine Action’ isimli grubun yasaklanmasının ardından Parlamento Meydanı’nda dün düzenlenen protesto gösterisi yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. “I oppose genocide” (Soykırıma karşıyım) yazılı pankartlar taşıyan yüzlerce kişinin katıldığı gösteride Londra polisi 466 kişiyi gözaltına aldı.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da binlerce kişi İsrail’in Gazze’deki işgalini genişletme kararına ve devam eden gıda ablukası sebebiyle ortaya çıkan açlık krizine tepki gösterdi. Pankartlarda Netanyahu, Hitler’e benzetildi.

Yemen’in başkenti Sana’daki Sebin Meydanı’nda önceki gün toplanan binlerce kişi, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenledi. Cuma namazı sonrası gerçekleştirilen eylemde, Gazze halkına destek mesajları verilirken, İsrail’in bombardımanları, savaş politikaları ve Filistinlileri açlığa mahkûm eden ablukasına tepki gösterildi.

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da “Malaysia Bangkit Untuk Gaza” (Malezya Gazze İçin Uyanıyor) adı altında sivil toplum kuruluşları, öğrenci ve çeşitli aktivist grupların katılımıyla düzenlenen Gazze gösterisi, kitlesel bir mitinge dönüştü.

