Dünya Engelliler Günü'nde ilham verdiler

Filmlerin çekimleri Tokat, Ankara ve Adana’da gerçekleştirildi. ’Kendi Hikayeni Yaz’ sloganıyla hayata geçirilen filmlerin hikayeleri şöyle:

- Tokat’ta psikiyatrist olarak görev yapan, doğuştan bedensel engelli Sare Aydın, 11 yaşında başladığı eğitim hayatı boyunca birincilikle bitirdiği okulları, başarılarını, doktorluğunu ve tüm zorlu engelleri nasıl aştığını anlattı.

- Adana’da serebral palsili milli yüzücü Batuhan Uçar, zorluklarla eğitim almasına rağmen yüzmeyle tanışınca suyun akışını nasıl değiştirdiğini, aldığı onlarca madalyayı, ailesiyle kurduğu engelli kulübünde değiştirdiği hayatları, önüne çıkan engelleri nasıl tanımadığını anlattı.

- Ankara’da ressam ve moda tasarımcısı, bedensel engelli Yusuf Akgün, 6 yaşında geçirdiği kazayla iki kolunu kaybetmesini, ’yaşamaz’ denilince Çocuk Esirgeme Kurumu’na bırakılmasını, ağzıyla çizdiği resimlerle açtığı sayısız sergiyi, yüksek lisansa kadar eriştiği eğitimini, engellere rağmen nasıl yılmadığını anlattı.