Dünya drift şampiyonasında derece yapmıştı! Avcılar’daki kazada ilginç anlar

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 14.55 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Ispartakule mevkiinde meydana geldi. Dünya drift şampiyonalarında dereceler elde eden Selim Bayrak 34 BAY 58 plakalı lüks otomobiliyle Edirne istikametinde seyrederken duvara çarptı. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan Bayrak’ın otomobilinde hasar oluştu. Kaza sonrası yaşananlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. VATANDAŞIN İLGİNÇ TEPKİSİ CEP TELEFONU KAMERASINDA

Bir vatandaş ise kaza yapan Bayrak’a ilginç bir şekilde tepki gösterdi. Bayrak’a küfür eden vatandaş daha sonra da otomobili kullanış şeklini eleştirdi. Bayrak ise kendisini görüntüleyen vatandaşa “İşine git" diye tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.