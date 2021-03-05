MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDünya drift şampiyonasında derece yapmıştı! Avcılar’daki kazada ilginç anlar
GeriGündem Dünya drift şampiyonasında derece yapmıştı! Avcılar’daki kazada ilginç anlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Alper KORKMAZ-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 05.03.2021 - 09:33 | Son Güncelleme:

Dünya drift şampiyonasında derece yapmıştı! Avcılar’daki kazada ilginç anlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, dünya drift şampiyonalarında derece elde eden Selim Bayrak, TEM Otoyolu'nda lüks otomobiliyle kaza yaptı. Kaza anında ise bir vatandaş ise Bayrak'ın otomobili kullanış şeklini eleştirdi. Bayrak ise vatandaşa “İşine git" diyerek tepki gösterdi.

6
  • Avcılar’daki kazada ilginç anlar
  • Avcılar’daki kazada ilginç anlar
  • Avcılar’daki kazada ilginç anlar
  • Avcılar’daki kazada ilginç anlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 14.55 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Ispartakule mevkiinde meydana geldi. Dünya drift şampiyonalarında dereceler elde eden Selim Bayrak 34 BAY 58 plakalı lüks otomobiliyle Edirne istikametinde seyrederken duvara çarptı. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan Bayrak’ın otomobilinde hasar oluştu. Kaza sonrası yaşananlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dünya drift şampiyonasında derece yapmıştı Avcılar’daki kazada ilginç anlar
VATANDAŞIN İLGİNÇ TEPKİSİ CEP TELEFONU KAMERASINDA

Bir vatandaş ise kaza yapan Bayrak’a ilginç bir şekilde tepki gösterdi. Bayrak’a küfür eden vatandaş daha sonra da otomobili kullanış şeklini eleştirdi. Bayrak ise kendisini görüntüleyen vatandaşa “İşine git" diye tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dünya drift şampiyonasında derece yapmıştı Avcılar’daki kazada ilginç anlar

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi