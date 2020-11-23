Dünya Diş Hekimleri Günü ne zaman, hangi tarihte kutlanır?

Dünya Diş Hekimleri günü, ağız sağlığı için büyük çabalar gösteren hekimlerin icra etmekte oldukları mesleklerine saygı amacıyla düzenlenmektedir. Türkiye'de, ilk diş hekimliği okulunun kurulduğu gün kutlanmaya başlanan Diş Hekimleri Günü, daha sonraları Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası kapsamında kutlanmaya başlanmıştır.

DÜNYA DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Türkiye’de ilk Diş Hekimliği Okulu 22 Kasım 1908 tarihinde kurulmuş ve 1909 yılında fiilen eğitime başlamıştır. İlk mezunlarının sayısı 43 kişi iken, mezun sayısı 1926 yılında 84 kişiye ulaşmıştır. 1928 yılında kabul edilen “Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanun” ile mesleği uygulama yetkisi yalnızca “Diş Tababeti Mektebi” mezunlarına verildikten sonra, diş hekimliği mesleği bir disiplin altına girmeye başlamış ve diş hekimliği okulunun gelişimi hızlanmıştır.

Türk Diş Hekimliği’nin ilk mesleki örgütü 1912’de kurulmuş, dernek üyeleri birinci dünya savaşı sırasında silah altına alınana kadar çalışmalarını sürdürmüştür. 1922’de“Müslüman Diş Tabipleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti” olarak kurulan, 1925’de “Türk Diş Tabipleri Cemiyeti” adını alan meslek birliği tarafından Türk Diş Hekimliği’nin ilk periyodik yayını olan “Diş Tabipleri Cemiyeti Mecmuası” çıkarılmıştır. Türk Diş Hekimleri 1953 yılından itibaren “Türk Tabipleri Birliği” çatısı altında yer almışlar, 1984 yılında ise “Türk Diş Hekimleri Birliği” ve buna bağlı olarak çalışan “Diş Hekimleri Odaları” kurulmuştur.

22 Kasım 1908 ,Tıbbiye'de Muallimler Meclisinde''Dişçi Mektebi'' kurulması için müzakerelerin başladığı tarihtir. Eğitime ise 1909 tarihinde başlanmıştır. Modern diş hekimliğine ise 1933 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Tebabeti Mektebi kurulması ile başladı ve daha sonra yıllar içinde açılacak diş hekimliği fakültelerinden her geçen gün daha donanımlı diş hekimleri mezun olmaya başlamıştır.

22 Kasım tarihi her yıl Dünya Diş Hekimleri Günü kapsamında kutlanmaktadır.