Dünya çocuklarını Meclis’te ağırladı

#TBMM#23 Nisan Çocuk Şenliği#Numan Kurtulmuş
Mert Gökhan KOÇ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 07:00

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 26 ülkeden gelen dünya çocuklarını dün TBMM Tören Salonu’nda kabul etti.

Kurtulmuş, “Savaşların ve çatışmaların ortaya çıkardığı ağır tablo hepimizin yüreğini burkuyor, içimiz kan ağlıyor. Sadece Filistin’de son 3 yıl içerisinde 21 bini aşkın çocuğun öldüğünü biliyoruz. İnsanlık tarihi boyunca çocuklar açısından en zor dönemden geçiliyor” dedi. Konuşmaların ardından konuk çocuklar, kendi ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Kurtulmuş’a takdim etti. Kurtulmuş, rengarenk geleneksel kıyafetleriyle Meclis Tören Salonu’nu dolduran çocukları ellerini öperek karşıladı. Suriye’den gelen çocuklara sarılan Kurtulmuş, sonrasında tüm konuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!