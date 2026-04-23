Dünya çocuklarını Meclis’te ağırladı

Kurtulmuş, “Savaşların ve çatışmaların ortaya çıkardığı ağır tablo hepimizin yüreğini burkuyor, içimiz kan ağlıyor. Sadece Filistin’de son 3 yıl içerisinde 21 bini aşkın çocuğun öldüğünü biliyoruz. İnsanlık tarihi boyunca çocuklar açısından en zor dönemden geçiliyor” dedi. Konuşmaların ardından konuk çocuklar, kendi ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Kurtulmuş’a takdim etti. Kurtulmuş, rengarenk geleneksel kıyafetleriyle Meclis Tören Salonu’nu dolduran çocukları ellerini öperek karşıladı. Suriye’den gelen çocuklara sarılan Kurtulmuş, sonrasında tüm konuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.