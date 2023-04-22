Dünya çocuklarından sevgi korteji

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24. Antalya Uluslararası Çocuk Festivali için Kırgızistan, Litvanya, Estonya, Ukrayna, Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan’dan gelen dünya çocukları hem Ramazan Bayramı hem de 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutluyor.

Türk öğrencilerin de yer aldığı kortej, Atatürk Parkı Barbaros Çay Bahçesi karşısında başlayıp Cumhuriyet Meydanı’na kadar vatandaşların yoğun ilgisi ile devam etti.

Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlanan kortej sonrası meydanda kurulan sahnede Kırgızistan, Litvanya, Estonya, Ukrayna, Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan’dan gelen çocuklar, kendi ülkelerine özgü dansları Antalyalıların beğenisine sundu. Çocuklar dünyaya barış, kardeşlik, dostluk ve sevgi mesajı verdi.