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Dünya çocuklarından sevgi korteji

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#23 Nisan#Antalya Çocuk Şenliği#Çocuk
Dünya çocuklarından sevgi korteji
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 07:00

23 Nisan Uluslararası Antalya Çocuk Şenliği kapsamında 8 farklı ülkeden Antalya’ya gelen 300 çocuk, Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde sevgi korteji oluşturdu.

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24. Antalya Uluslararası Çocuk Festivali için Kırgızistan, Litvanya, Estonya, Ukrayna, Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan’dan gelen dünya çocukları hem Ramazan Bayramı hem de 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutluyor.

Dünya çocuklarından sevgi korteji

Türk öğrencilerin de yer aldığı kortej, Atatürk Parkı Barbaros Çay Bahçesi karşısında başlayıp Cumhuriyet Meydanı’na kadar vatandaşların yoğun ilgisi ile devam etti.

Dünya çocuklarından sevgi korteji

Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlanan kortej sonrası meydanda kurulan sahnede Kırgızistan, Litvanya, Estonya, Ukrayna, Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan’dan gelen çocuklar, kendi ülkelerine özgü dansları Antalyalıların beğenisine sundu. Çocuklar dünyaya barış, kardeşlik, dostluk ve sevgi mesajı verdi.  

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#23 Nisan#Antalya Çocuk Şenliği#Çocuk

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