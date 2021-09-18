Dünya çocukları nasıl aşılıyor?

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Türkiye'de de birçok ülke gibi 12-15 yaş arasına COVID-19 aşısı uygulanmaya başlandı. Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, dünyadaki uygulamalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Son günlerde COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda kalan çocuk hastaların sayısında artış var. Şu anda elimizdeki en önemli silah aşı. Aileler çocuklara aşı yaptırmaktan korkmasın. Zira dünyanın birçok ülkesi çocuklarına aşı yapıyor. Örneğin, Küba 2 yaşından itibaren aşılıyor. Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 3 yaş üstü çocuklar aşılanıyor. mRNA aşısı zaten 16 yaş üstü için ruhsat aldı, 12-15 yaş için de acil kullanım onayı var. Birçok AB ülkesi ve ABD’de kullanılıyor.

DOZ AYARLAMASINA GEREK VAR MI?

“Çocuklarda farklı bir doz ayarlaması için şu anda net bir şey söylemek kolay değil. Ancak çocuklarda aşı dozları bebekler ve büyük çocuklar arasında fazla değişkenlik göstermez. COVID-19 aşılarında 12 yaş üzerine tam doz uygulanıyor, fakat 12 yaş altı için çalışmalar var, küçük çocuklarda azaltılmış dozun uygulandığı. Sonuçları henüz açıklanmadı.”

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AİLELER KORKMASIN

Ailelerin mRNA aşısına karşı çekincelerine değinen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Umut Altunç, şu uyarılarda bulundu: “Özellikle mRNA aşısının üzerinde en çok durulan yan etkisi kalp iltihabı anlamına gelen myokardit hastalığı. Genellikle aşıyı takip eden bir hafta içinde kalp hızında artış ve göğüs ağrısı ile kendisini gösteren bu yan etki 1-2 günlük hastane yatışı ile düzelen, ılımlı bir seyir gösteriyor. Bu yan etkinin görülme sıklığı 100 bin doz aşıda 6 olarak bildirilmekte olup, aşılanmayıp koronavirüse yakalanan gençlerde ise kalp tutulumu olma olasılığı 100 bin vakada 2.325. Yani yaklaşık 400 kat daha fazla.”

AB’DE ORAN YÜKSEK

Birçok Avrupa ülkesinde 12 yaş üzeri çocuklara COVID-19 aşı uygulaması yapılıyor. Bazı ülkelerde 12-15 yaş arası aşılama oranları şöyle:

- Fransa: Yüzde 68

- İtalya: Yüzde 62

- İspanya: Yüzde 79

- Almanya: Yüzde 39

- İrlanda: Yüzde 90

- İsviçre: Yüzde 55