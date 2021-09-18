Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Şafak Pekdemir ile yönetmen Oğulcan Eren Akayın olaylı gecesiŞafak Pekdemir ile yönetmen Oğulcan Eren Akay'ın olaylı gecesi#Şafak Pekdemir
‘Aday sayısı sorun yaratmaz’‘Aday sayısı sorun yaratmaz’#Millet İttifakı
Akkuyu’nun birinci etabı 2023 Mayıs’ta bitecek'Akkuyu’nun birinci etabı 2023 Mayıs’ta bitecek'#Akkuyu Nükleer Güç Santrali
Apple şaşırtmadıApple şaşırtmadı#Apple
Ev sahibi eski kiracıya Ya yüksek kira öde ya çık diyebilir mi Sorularla kira rehberiEv sahibi eski kiracıya 'Ya yüksek kira öde ya çık' diyebilir mi? Sorularla kira rehberi!#Kira
Golün iptali doğru ama penaltı tekrar edilmeliydiGolün iptali doğru ama penaltı tekrar edilmeliydi#Pelkas
Kim Min-Jae, Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçında duvar ördüKim Min-Jae, Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe maçında duvar ördü!#Kim Min-Jae
Portakallı ya da portakalsız o ördek buraya gelecekPortakallı ya da portakalsız o ördek buraya gelecek!#Örnek
Vahşi cinayetin kurbanı TürkVahşi cinayetin kurbanı Türk#Cinayet
Yunanistan Navtex sezonunu açtı Yunanistan Navtex sezonunu açtı#Yunanistan
HABERLERGündem Haberleri

Dünya çocukları nasıl aşılıyor?

#Koronavirüs#Aşı#Çocuklar
Dünya çocukları nasıl aşılıyor

Türkiye’de yüz yüze eğitimle birlikte 12-15 yaş arası çocuklar da aşılanmaya başladı. Peki dünyada aşı yaşı kaça düştü, çocuklar aşılanıyor mu? Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Hürriyet için cevapladı...

Haberin Devamı

Türkiye'de de birçok ülke gibi 12-15 yaş arasına COVID-19 aşısı uygulanmaya başlandı. Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, dünyadaki uygulamalarla ilgili şu bilgileri verdi:

Sağlık Bakanlığından yeni karantina kararı: Negatif ve aşılı temaslıya izolasyon yok

İlgili Haber:Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karantina kararı: Negatif ve aşılı temaslıya izolasyon yok

“Son günlerde COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda kalan çocuk hastaların sayısında artış var. Şu anda elimizdeki en önemli silah aşı. Aileler çocuklara aşı yaptırmaktan korkmasın. Zira dünyanın birçok ülkesi çocuklarına aşı yapıyor. Örneğin, Küba 2 yaşından itibaren aşılıyor. Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 3 yaş üstü çocuklar aşılanıyor. mRNA aşısı zaten 16 yaş üstü için ruhsat aldı, 12-15 yaş için de acil kullanım onayı var. Birçok AB ülkesi ve ABD’de kullanılıyor.

Bakan Koca paylaştı İşte il il koronavirüs vaka sayıları

İlgili Haber:Bakan Koca paylaştı! İşte il il koronavirüs vaka sayıları

DOZ AYARLAMASINA GEREK VAR MI?

“Çocuklarda farklı bir doz ayarlaması için şu anda net bir şey söylemek kolay değil. Ancak çocuklarda aşı dozları bebekler ve büyük çocuklar arasında fazla değişkenlik göstermez. COVID-19 aşılarında 12 yaş üzerine tam doz uygulanıyor, fakat 12 yaş altı için çalışmalar var, küçük çocuklarda azaltılmış dozun uygulandığı. Sonuçları henüz açıklanmadı.”

Dünya çocukları nasıl aşılıyor

Haberin Devamı

AİLELER KORKMASIN

Ailelerin mRNA aşısına karşı çekincelerine değinen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Umut Altunç, şu uyarılarda bulundu: “Özellikle mRNA aşısının üzerinde en çok durulan yan etkisi kalp iltihabı anlamına gelen myokardit hastalığı. Genellikle aşıyı takip eden bir hafta içinde kalp hızında artış ve göğüs ağrısı ile kendisini gösteren bu yan etki 1-2 günlük hastane yatışı ile düzelen, ılımlı bir seyir gösteriyor. Bu yan etkinin görülme sıklığı 100 bin doz aşıda 6 olarak bildirilmekte olup, aşılanmayıp koronavirüse yakalanan gençlerde ise kalp tutulumu olma olasılığı 100 bin vakada 2.325. Yani yaklaşık 400 kat daha fazla.”

Milli Eğitim Bakanlığından yeni karar: PCR testi şartının kapsamı genişletildi

İlgili Haber:Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni karar: PCR testi şartının kapsamı genişletildi

AB’DE ORAN YÜKSEK

Birçok Avrupa ülkesinde 12 yaş üzeri çocuklara COVID-19 aşı uygulaması yapılıyor. Bazı ülkelerde 12-15 yaş arası aşılama oranları şöyle:

- Fransa: Yüzde 68
- İtalya: Yüzde 62
- İspanya: Yüzde 79
- Almanya: Yüzde 39
- İrlanda: Yüzde 90
- İsviçre: Yüzde 55

İlgili Haberler:

Fırsatçılar iş başında! Fiyatlardaki artışı avantaja çevirdilerAli Erbaş’tan mesaj var: Ben de günaydın derimTaliban turu! 10 gün sürüyor, fiyatı 40 bin TL...
Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Aşı#Çocuklar