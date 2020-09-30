Dünya Çocuk Günü ne zaman kutlanıyor?

Dünya Çocuk Günü, 1925 yılında düzenlenen Dünya Konferansında gündeme gelmiştir. Bu konferansta alınan karara göre Ekim ayının ilk pazartesi günü Dünya Çocuk Günü olarak kutlanmaktadır. İşte, Dünya Çocuk Günü olarak kabul edilen o gün hakkında detaylı bilgiler

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Çocuk Günü, ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanmaktadır. Bu tarih, 2020 yılında 5 Ekim'e denk gelmektedir.

Uluslararası Çocuk Günü fikri, 1925 yılında Cenevre’de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı'ndan sonra doğmuştur. 54 ülke katılımıyla gerçekleşen Konferans’ta Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesi kabul edilmiştir. Dünya Çocuk Günü adıyla çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçlar.

Dünya üzerinde birçok çocuk ya savaş ortasında ya da açlık sınırında yaşamını sürdürmektedir. Bu koşulları ortadan kaldırmak ve onlara daha iyi bir yaşam sağlamak amacıyla hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi, 191 ülke tarafından kabul edilmiştir.