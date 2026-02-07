Dünya casus avında: Küresel ölçekte yeni bir istihbarat savaşı yaşanıyor! İşte ajan savaşının haritası!

Haberin Devamı

Küresel ölçekte art arda gelen gözaltılar, diplomatik hamleler ve istihbarat operasyonları, ülkeler arasındaki görünmeyen mücadelenin yeni bir evreye geldiğini gösteriyor. ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Türkiye merkezli son gelişmeler, askeri sırlar, ajan ağları ve karşı istihbarat faaliyetlerinin yeniden dünya gündeminin üst sıralarına taşındığını ortaya koydu.

CNN TÜRK İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ değerlendirdi;

"Dünyada muazzam bir istihbarat savaşları dönemi yaşanıyor. Moğollar döneminden, Cengiz Han döneminden itibaren… Moğollar, Cengiz Han herhangi bir ülkeye savaş açacaksa, herhangi bir ülkeyi işgal edecekse ne yapardı? Önce istihbarat ağını oraya kurardı.

O, hedefindeki ülkenin bütün stratejik altyapılarını, üst yapıları, askerî tesisleri, zaafları tespit ederdi. Hatta orada iç karışıklıklar yürütürdü. Ve böylece çok daha zorlukla alabileceği bir ülkeyi ufak bir müdahaleyle alır, işgal eder, ele geçirirdi. Yani Moğollar’dan, Cengiz Han’dan beri istihbarat savaşları hep vardır, yapılıyor.

Haberin Devamı

Dünyada artık bir savaş iklimi var. Bütün dünya bir şekilde savaş peşinde. Bir bakıyorsunuz herkes mevzileniyor. Artık o eski kurulan düzenler; NATO sistemleri, paktlar, anlaşmalar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler gibi birtakım evrensel değerlerle yürütülen yapıların da zayıfladığı bir dönemdeyiz. Bu neye işaret ediyor? Dünya artık ciddi bir savaş iklimine girmiş.

Dünya artık tamamen savaşın etkisi altında. Mesela Türkiye’ye dönelim. Hemen üstümüzde Rusya ile Ukrayna yıllardır savaşıyor. Hemen altımızda Orta Doğu ateş çemberi. Bakın Amerika Birleşik Devletleri en büyük uçak gemilerini nereye gönderdi? İran Körfezi’ne gönderdi ve diyor ki: “Masada anlaşamazsak seni vuracağım, füzelerim hazır.” Sıcak bir savaşın eşiğinde aslında.

Çin’de ne var? “Tayvan’a girdim gireceğim” diyor. Bir yandan Afrika kıtasına bakıyorsunuz; orada iç savaş, iç karışıklık. Yani dünyanın neresine bakarsanız bakın, şu an tam bir savaş iklimi yaşanıyor. Tablo her yerde aynı. Peki savaş iklimi yaşanınca ne oluyor? Otomatikman istihbarat savaşlarına dönüyor.

Haberin Devamı

Çünkü her ülke, kendisine hedef seçtiği rakip gördüğü ülkenin de içine girmeye çalışıyor. İstihbarat, bilgi, sistem, askerî teknoloji, siyasi karışıklıklar yapabilir miyim?.. Bu süreç hızlandığı için istihbarat savaşları, casus savaşları da ne oluyor? Otomatikman hızlanıyor.

Gözden Kaçmasın MİT, 2 MOSSAD ajanını yakaladı Haberi görüntüle

GRAFİĞE GÖRE:

- ABD, 12 Ocak 2026: Eski bir ABD askeri, Çin istihbaratına askerî sırlar verdiği gerekçesiyle tutuklandı. Ne yapmış ABD? İstihbarata karşı koyma timleri bir tane Çinli casusu yakalamış.

- ABD, 22 Ocak 2026: ABD, eski bir Pentagon çalışanına gizli ulusal savunma bilgilerini sızdırmak suçundan dava açmış. Köstebeklik yapan bir Pentagon yetkilisini bertaraf etmiş.

Haberin Devamı

- Fransa, 5 Şubat 2026: Fransa’da Çin için casusluk yaptığından şüphelenilen iki kişi tutuklanmış. Yani Çin casuslarını etkisiz hâle getirmiş.

-Yunanistan, 5 Şubat 2026: Yunanistan’da bir albay, Çin’e askerî bilgi sızdırdığı gerekçesiyle tutuklanmış. Yani neyi görüyoruz? Hem ABD ekseninde hem de Avrupa ekseninde bir Çin’le mücadeleyi görüyoruz. Demek ki rakip gördükleri yer neresi? Çin. Çin istihbarat savaşı hâlinde.

- Almanya, 22 Ocak 2026: Berlin’de görevli bir Rus diplomat, casusluk faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle sınır dışı edilmiş. Yani ne olmuş? Almanya kendisine Rusya’yı hedef almış. Rusya da Almanya’yı hedef almış ve Almanya’nın içine kadar casuslarını, ajanlarını sızdırmış.

Haberin Devamı

- Türkiye, 2 Ocak 2026: Millî İstihbarat Teşkilatı İstanbul Emniyeti ile ortak bir operasyonda Mossad adına casusluk faaliyeti yürüten 34 kişilik hücreyi çökertmiş. Benim son bir yılda takip ettiğim Mossad’a yönelik operasyon sayısı 12’yi geçmiştir. Dalga dalga, perde perde operasyonlar devam ediyor.

- Türkiye, 6 Şubat 2026: MİT, Mossad adına Türkiye’de casus faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen iki kişiyi yakaladı. Ki bu çok önemli. Aynen Lübnan’daki Hizbullah üyelerini bertaraf eden o telsiz patlaması, çağrı cihazı patlaması… Aynı sistemi hayata geçiren bir mekanizmayı Millî İstihbarat Teşkilatı çökertti. Bu da çok önemliydi.

- Rusya, 26 Aralık 2025: Eski bir Rus diplomat, ABD istihbaratına gizli devlet bilgilerini sattığı gerekçesiyle tutuklanmış. Bu sefer ne olmuş? Rusya, Amerika Birleşik Devletleri’nin istihbarat alanına bir operasyon yapmış.

Haberin Devamı

- İran, 7 Ocak 2026: İran, Mossad adına casusluk yaptığı belirlenen bir kişiyi idam etmiş. İran kimi hedef almış? İsrail’i. Mossad’ı hedef almış.

Ülkeler sıcak savaşa girmeden önce mutlaka bir istihbarat savaşıyla giriyorlar. Çünkü her iki rakip de kendisine hedef seçtiği ülkeyle ilgili çalışma yapıyor. Biz buradan neyi anlıyoruz? Demek ki İsrail, Mossad Türkiye’yi hedef seçmiş."