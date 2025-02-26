Dünya bu zirveye kilitlendi! Rus ve ABD'li heyetler İstanbul’da görüşecek

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Katar'da yaptığı açıklamada Rus ve ABD'li diplomatların iki ülkenin büyükelçiliklerinin işleyişindeki “sistemik sorunları” görüşmek üzere Perşembe günü İstanbul'da bir araya geleceğini duyurdu.
ABD ile istişarelerde dondurulan Rus varlıklarıyla ilgili konuların ele alınmadığını bildiren Lavrov, ancak bunun ikili ilişkileri iyileştirme sürecinin bir parçası olduğunun altını çizdi.
Bakan Lavrov, "Diplomatlarımız, eski yönetim döneminde biriken sistematik sorunları ele alacak. Bu sorunlar, büyükelçiliklerin çalışmasını engelleyen hususlarla ilgili. Böyle bir görüşme yarın İstanbul'da yapılacak." şeklinde konuştu.
Sergey Lavrov, Avrupa'nın barış güçlerini Ukrayna'ya konuşlandırması ihtimaline ilişkin ise "Herhangi bir seçenek değerlendirmiyoruz. Kimse bize bunu sormuyor." ifadesini kullandı.
Ukrayna krizinin çözülmesi için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu anlayışa sahip olduğunu belirten Lavrov, "Ukrayna'nın yeniden silahlandırılmasını sağlayacak anlaşmalar yapılamaz." diye konuştu.
BİR AÇIKLAMA DA KREMLİN'DEN: TRUMP VE PUTİN YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK Mİ?
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını cevapladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeniden telefon görüşmesi planlanıp planlanmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Gerektiğinde böyle bir görüşme yapılabilir. Diyalog başlatıldı ancak şimdilik bu planlanmıyor. Bazı acil sorunların çözülmesi için planlar değişebilir." ifadelerini kullandı.
Peskov, ABD ile işbirliği yapılması ihtimaline dair ise "Çeşitli alanlarda ekonomik işbirliği projelerine ilgi gösteriyor." diye konuştu.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KAYNAKLARI: BARIŞ ÇABALARINA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgide, Türkiye'nin görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil barış çabalarına her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.