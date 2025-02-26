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Dünya bu zirveye kilitlendi! Rus ve ABD'li heyetler İstanbul’da görüşecek

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#RUSYA#ABD#İSTANBUL
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 13:38

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek için 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geleceğini açıkladı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Katar'da yaptığı açıklamada Rus ve ABD'li diplomatların iki ülkenin büyükelçiliklerinin işleyişindeki “sistemik sorunları” görüşmek üzere Perşembe günü İstanbul'da bir araya geleceğini duyurdu.

ABD ile istişarelerde dondurulan Rus varlıklarıyla ilgili konuların ele alınmadığını bildiren Lavrov, ancak bunun ikili ilişkileri iyileştirme sürecinin bir parçası olduğunun altını çizdi.

Bakan Lavrov, "Diplomatlarımız, eski yönetim döneminde biriken sistematik sorunları ele alacak. Bu sorunlar, büyükelçiliklerin çalışmasını engelleyen hususlarla ilgili. Böyle bir görüşme yarın İstanbul'da yapılacak." şeklinde konuştu.

Dünya bu zirveye kilitlendi Rus ve ABDli heyetler İstanbul’da görüşecek
AVRUPA'YI ELEŞTİRDİ

Avrupa'nın Ukrayna krizine yönelik yaklaşımına değinen Lavrov, "Avrupa, Ukrayna'ya askeri destek paketini sağlayacağını duyurarak Kiev yönetimini, savaşı devam ettirmeye teşvik ediyor." dedi.

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Sergey Lavrov, Avrupa'nın barış güçlerini Ukrayna'ya konuşlandırması ihtimaline ilişkin ise "Herhangi bir seçenek değerlendirmiyoruz. Kimse bize bunu sormuyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna krizinin çözülmesi için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu anlayışa sahip olduğunu belirten Lavrov, "Ukrayna'nın yeniden silahlandırılmasını sağlayacak anlaşmalar yapılamaz." diye konuştu.

BİR AÇIKLAMA DA KREMLİN'DEN: TRUMP VE PUTİN YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK Mİ?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını cevapladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeniden telefon görüşmesi planlanıp planlanmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Gerektiğinde böyle bir görüşme yapılabilir. Diyalog başlatıldı ancak şimdilik bu planlanmıyor. Bazı acil sorunların çözülmesi için planlar değişebilir." ifadelerini kullandı.

Dünya bu zirveye kilitlendi Rus ve ABDli heyetler İstanbul’da görüşecek
Putin ile Trump'ın yüz yüze görüşmesi konusunda henüz herhangi bir gelişme olmadığını belirten Peskov, "Bu görüşmenin yapılması gerektiği konusunda anlayış var. Bu, iki liderin mutabık kaldığı konu. Hem iki liderin hem de Riyad'da heyet başkanlarının vardığı anlaşmalar adım adım hayata geçiriliyor. Dışişleri Bakanlıkları uzmanları düzeyinde temaslar planlanıyor." dedi.

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Peskov, ABD ile işbirliği yapılması ihtimaline dair ise "Çeşitli alanlarda ekonomik işbirliği projelerine ilgi gösteriyor." diye konuştu.

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KAYNAKLARI: BARIŞ ÇABALARINA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgide, Türkiye'nin görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil barış çabalarına her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

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#RUSYA#ABD#İSTANBUL

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