Dünya bu ilacı konuşuyor: Kelliğe merhem umudu

İrlanda menşeli bir ilaç firması, üzerinde çalıştığı yeni bir ilacın erkek tipi saç dökülmesinde yüzde 539 iyileşme sağladığını açıkladı. Aslında yurtdışında akne tedavisi için uzun yıllardır kullanılan bir etken maddenin kellik üzerindeki etkisi yeni araştırılan bu ilaç, uzmanlara göre umut vaat ediyor. Yan etkileri de az görülen klaskoteron etken maddeli ilaç, bölgesel olarak saç derisine sürülerek uygulanıyor.

‘HEM ETKİN HEM PRATİK’

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Burhan Engin, “Etkili ve pratik bir yaklaşım. En önemli özelliği de dokudan müdahale ettiği için yan etkileri de daha az ve güvenli görünüyor” diyerek şunları söyledi: “Bu ilacın en önemli özelliği topikal yani yüzeysel olması ve sistemik etkisi olmadan bir iyileşme sağlaması. Uzun süreli tedavilere ihtiyacı var ama çalışma sonuçlarına göre erkek tipi saç dökülmesinde yüksek oranda bir iyileşme belirtiliyor.

UZUN SÜRELİ KULLANILMALI

Antiandrojen etkileri de daha az ve biraz daha güvenli görünüyor. Bunun etkinliği sadece saçlı deride görünüyor. Mantıklı ve etkili bir tedavi gibi. Ancak uzun süre kullanılması gerekiyor. En fazla etki ikinci yılda görülüyor ve bu etkiyi korumak için kullanmaya devam etmek gerekiyor. Başka ilaçların da erkek tipi saç dökülmesinde etkili olduğunu biliyoruz, ancak bunlarda bazen jinekomasti, anksiyete gibi yan etkiler de çıkabiliyor. Bu ilaçta yan etkiler daha az gibi görülüyor. Yirmili, otuzlu yaşlarda ne kadar kullanılırsa saç kaybını o kadar önlemiş oluruz. ”

SAÇLARI % 539 ÇOĞALTTI

Klaskoteron uzun yıllardır kullanılan ve 12 yaş üstü kullanımda olan Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi’nden (FDA) onay almış bir etken madde. Erkek tipi saç dökülmesinde erkeklik hormonlarını kıl köklerinde baskılayarak dökülmeyi azalttığı görülmüş. 1465 kişi üzerinde yapılan çalışmada bir gruba plasebo verilirken, diğer gruba klaskoteron kullandırıldı. Klaskoteron kullanan grupta yüzde 168 ile yüzde 539 arasında saç artışı görüldü. İlacın faz 3 çalışmaları da tamamlandığı için yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Erkeklerin yüzde 42’sinin kellik sorunu yaşadığı belirtiliyor.

YAN ETKİSİ YOK GİBİ...

Dermatoloji Uzmanı Dr. Melodi Çekiç: “Hap şeklinde olmadığı ve sınırlı bir alana sürüldüğü için kana çok fazla geçmesi beklenmiyor. Bu yüzden de yan etkisi genellikle lokal ve daha düşük. Klaskoteron tedavisini kesmemek veya yinelemek gerekiyor. Bence sevindirici bir haber. Ancak erkek tipi saç dökülmesi kronik bir tablo olduğu için tedaviyi bıraktıktan sonra dökülmenin geri dönmeyeceğini söylemek zor.”

SAÇ EKİMİNİ BİTİRİR Mİ

Zonguldak Tabip Odası Başkanı ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı: “Bu tip ilaçlar genellikle günde 1-2 kez şampuan ya da sprey ile birlikte yüzeysel olarak kullanılabilir. En az 6 ay ila 1 yıl düzenli kullanmak gerekiyor. Bu süreden sonra kıl foliküllerini uyararak saç büyümesini sağlıyor. Bu ilaçların kullanımı kesildiğinde genellikle saçlar eskiye dönüyor. Belki bir miktar saç kalabiliyor. Biz kliniklerde bunu saç ekiminin alternatifi olarak değil, saç ekimini destekleyen bir yöntem olarak kullanıyoruz. Ekim işlemi kalıcı olduğu için saç ekimi sektörünü bitirmesi mümkün görünmüyor ancak etkisini artırıyor. Saç ekiminin alternatifi değil, ancak saç ekimi ile birlikte kullanmak başarıyı artırır.”

TÜRKİYE’DE ERKEKLERİN YÜZDE 40.3’Ü KEL

Bir ilaç firması, kullanıcı verilerine ve yaptıkları çalışmalara göre dünyanın en kel ülkelerini sıralamış. Birinci sırada yüzde 44.50 ile İspanya, ikinci sırada yüzde 44.37 ile İtalya ve 44.25 ile Fransa yer alıyor. Türkiye’de ise erkeklerin yüzde 40.3’ü kel.