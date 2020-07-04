Dünya bu babaları konuşuyor

HASTALIK RİSKİ ARTIYOR

Üro-Androloji ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Kaan Aydos: En başta teorik olarak herkes her yaşta baba olabilir. Yaş ilerledikçe sperm kalitesi azalabilir ama hiçbir zaman sperm sayısı 0’a inecek diye bir şey yok. Yaş ilerledikçe doğacak çocukta birtakım genetik risklerin çıkma olasılığı artar. Çocukta etkili genetik faktörler ve epigenetik faktörler var. Bazen genetik olarak çocukta her şey sağlam görülür ancak çevresel faktörlerin genetik olarak aktarılması söz konusu olabilir. Örneğin 40 yıl sigara içmiş bir erkek 60 yaşına geldiğinde sigaranın biriken etkisi DNA’da hasara sebep olabilir. Farklı epigenetik bozukluklar ileri yaşlarda etkisini daha çok gösterir. Örneğin çocukta otizm, şizofreni gibi olasılıklar artar. Avrupa’da genç yaşta sperm saklayıp ileri yaşlarda baba olma uygulaması var. Bunun tüm dünyada yaygınlaşacağını düşünüyorum.

Sigaradan uzak durmak, vitamin destekleri, düzenli uyku (uykunun testis fonksiyonlarını etkilediği kanıtlandı) sıkı iç çamaşırı giymemek, organik beslenmek, beslenmeye dikkat etmek, bilinçsizce kas geliştirme amaçlı ilaçları kullanmamak uzun yıllar sperm kalitesini olumlu yönde etkileyen davranışlardır. 60 yaşından sonra baba olmak istiyorum diye bize gelen hastalarımıza da test yaptıktan sonra spermde toksik maddelerin ne denli birikip birikmediğine bakıyor, hızlı şekilde ilaç tedavisiyle bu etkileri baskılayıp çocuk sahibi olmasını sağlayabiliyoruz.

SOSYAL BOYUT DA ÖNEMLİ

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir: Bir çocuğun oluşmasında erkeğin yaşından çok kadının yaşı önemlidir. Tabii ileri yaşta baba olmuş erkeklerin çocuklarında genetik hastalıkların daha fazla görüldüğü gözlenmiş. Babası yaşlı çocuklarda down sendromu, otizm gibi hastalıklara daha sık rastlanıyor. Yaşı büyük babalarda olayın sosyal boyutları, tıbbi boyutlarına göre daha büyük riskler taşıyor. Babanın çocuğun gelişim çağında çocuğuyla oynayamaması ve çocuğun erken yaşlarda baba travması yaşaması psikolojik olarak zor durumlar yaratabiliyor.