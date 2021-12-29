'Dünya bizi izlemeye devam etsin'

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri dağıtım töreninde yaptığı konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bu ödüller Türkiye’de bilimsel faaliyet yürüten herkes için teşvik unsuru olacak, bilimin yaygınlaşmasında önemli bir görev icra edecektir. İnsanlığa faydalı çalışmaların, ulaşılan medeniyet seviyesinin sembolü ve tüm insanlığın ortak değeri olduğuna inanıyoruz. Bilim, Türkiye’nin siyasi bağımsızlığının teminatıdır.

BİRÇOK AZİZ SANCAR ÇIKACAK

Şüphesiz bu yatırımlar, bu etkinlikler ülkemizden daha birçok Aziz Sancar çıkacağının habercisidir. Bu anlayıştan hareketle TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile 127 bilim insanımızın çalışmalarını ülkemize taşımasına ön ayak olduk. Bu çağrıyla ülkemize gelen yabancı hocalarımız da var. Biliminsanlarına destek olmak hepimizin boynunun borcudur. Yeni bir burs programını duyurmak istiyorum.

FUAT SEZGİN BURS PROGRAMI

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Tüm ömrünü bilime adayan kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamız adına yeni bir burs programı başlatıyoruz. Gençleri temel bilimlere yönlendirmek üzere her yıl 2 bin 300 lisans öğrencisine başarı bursu veriyoruz. Temel bilimler mezunu istihdam eden firmalara maaş desteği sunuyoruz. Bir ülkenin teknolojik yetkinliği makaleler, raporlar ve temel teknolojiler sayesinde gelişiyor.

Türkiye küresel yenilik endeksinde bu yıl 10 basamak birden yükselerek ulaştığı 41. sırayla ilk 50 liginde en büyük artış kaydeden ülke oldu. Avrupa Komisyonu’nun ilerleme raporunda inovasyon ekosistemimiz Türkiye’nin hazırlıkları ileri düzeyde denilerek takdirle ifade edildi. Buradan bütün dünyaya seslenerek diyorum ki, bizi izlemeye devam edin.

CARİ FAZLA VERECEĞİZ

Teknolojik bağımsızlığın siyasi bağımsızlığın teminatı olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz. Ülkelerin gücü artık yüksek teknolojideki yetkinlikleriyle ölçülüyor. Savunma sanayinde geldiğimiz nokta bugün bütün dünyanın dilindedir. İhracatta geçen ay itibariyle yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık. Cari fazla vermeye başlayacağımız günler yakındır. Hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girmektir. TEKNOFEST kuşağını gümbür gümbür büyütmeye devam ediyoruz. Ülkemizi 2053 vizyonuna biliminsanlarımızın gayretleriyle ulaştıracağız.”

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ÇOCUKLARIYLA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK Bilim Ödülleri ve TÜBİTAK Bilim Akademisi Bilim Ödülleri Töreni’ne katıldı. Törende başarılı biliminsanlarının ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek verdi. Birçok biliminsanı da törende ödül almaya çocukları ve ailesiyle çıktı. Erdoğan çocuklarla yakından ilgilendi.

İŞTE TÜBA VE TÜBİTAK ÖDÜLLERİ

TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından bu yıl 3 Bilim Ödülü ve 14 Teşvik Ödülü verildi. TÜBA Akademi Konseyi tarafından bu yıl 3 Uluslararası Akademi Ödülü, 37 TÜBA-GEBİP Ödülü ve 9 TÜBA-TESEP Ödülü verilmesine karar verildi. 205 aday arasında Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü de dahil 20 üniversiteden 37 genç biliminsanı ‘Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne layık görüldü.

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HALICI’YA ‘GUINNESS’ ÖDÜLÜ

Guinness World Records tarafından 43 yıl 6 gün ile “Dünyanın en uzun süre zekâ soruları hazırlayan köşe yazarı” olarak rekoru onaylanan Hürriyet Gazetesi Yazarı Emrehan Halıcı da sertifikasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Halıcı, Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Gurur verici bir gündü. 1978 yılında Bilim Teknik için soru hazırlamaya başlamıştım. 2003 yılından itibaren Hürriyet Gazetesi’nde köşe hazırlamaya başlamıştım. Bilmeceler, akıl oyunları konusunda dünyada başka örneği yok. 18 yıldır her gün devam ediyor. Okullarımızın gösterdiği ilgi çok önemli. Ben hem okurlarıma hem TÜBİTAK’a hem Hürriyet’e teşekkür etmek istiyorum.” (Rıza ÖZEL / ANKARA)