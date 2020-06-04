Dünya Bisiklet Günü'nde validen pedala kuvvet

Yeşilköy, Yeşilyurt, Bakırköy, Zeytinburnu, Sarayburnu ve Gülhane güzergâhını 55 dakikada kat eden Vali Yerlikaya, bisiklet kullandığı anların görüntüsünü, kaskına bağlı kamerayla kaydetti ve İstanbullulara şu mesajları verdi: “3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde işimize mesaiye bisikletle gelelim dedik. Bisiklet çok güzel, bisiklet dost, bisiklet çevreci, bisiklet insanın kendisiyle barışık olması demek. Hele salgınla mücadele ettiğimiz bu günlerde tercih edilmesi gereken ulaşım araçlarından biri. Tüm dostlara tavsiye ediyorum. Aynı zamanda trafikte bütün taşıtların, bütün sürücülerin bisiklet ve motosiklet kullananlara saygı göstermesini arzu ediyorum. Saygı gösteren, onların da trafikte en az kendileri kadar hakları olduğunu bilen bütün dostlara da selam ediyorum. Bisiklete gönül verenlere bol pedallı günler, kazasız belasız sürüşler diliyorum."