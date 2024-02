"Dünya batsa CHP'nin umurunda olmaz" Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemleri kupon belediyeleri kimin yöneteceği

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Milli iradenin ve dayanışmanın şehri Giresun. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Giresunlu kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Giresun'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Giresun şimdiye kadar girdiğimiz seçimlerde bizi hiç yalnız bırakmadı. Her zaman Türkiye ortalamasının çok üzerinde oy oranlarıyla bize sahip çıktı. Son seçimlerde de Giresun yine kendisine yakışanı yaptı. Allah hepinizden razı olsun. Bu davaya, bu kardeşinize, Cumhur İttifakına sahip çıktığınız için mevlam sizden razı olsun.

Önümüzde çok kritik bir seçim daha var. Bundan 45 gün sonra hep birlikte tekrar sandıklara gideceğiz. Bu sefer il, ilçe ve beldelerimizi yönetecek kadroları belirleyeceğiz. Giresun'dan yine rekor bir oy alacağımızdan şüphe duymuyorum. Yaptıklarımızı tek tek anlatarak yapacaklarımız için milletimizden destek isteyeceğiz.

Ülkemizin içinde yer aldığı coğrafya gerçekten sancılı günlerden geçiyor. Karadeniz'in öte yakasında komşularımız arasındaki savaş 2. yılını doldurmak üzere. Rusya-Ukrayna savaşında şimdiye kadar 10 binlerce insan hayatını kaybetti. Küresel ekonomi, enerji ve gıda fiyatlarındaki aşırı artışlar sebebiyle ciddi sıkıntılarla karşılaştı. Doğalgaz fiyatlarının zirveye ulaştığı dönemlerde öyle dönemler gördük ki kimi Avrupa ülkelerinde lambalar söküldü, belediye çalışanlarına battaniye dağıtıldı. Ama benim ülkemde doğalgaz aynı şekilde devam etti. Karadeniz gazı devam ediyor mu? Hani olmayacaktı? Oluyor. Gabar petrolü çıkıyor.

Muhalefet tarafından sürekli bize örnek gösterilen ülkelerin esasen kağıttan kaplama oldukları görüldü. Salgın döneminde üretimden istihdamdan taviz vermedik. Güçlü ve modern sağlık altyapımız sayesinde hiçbir vatandaşımız çaresiz bırakmadık.

"TÜM KIŞKIRTMALARA RAĞMEN YANGIN ÜLKEMİZE SIÇRAMADI"

O dönem CHP ve ortakları bizi savaşa sürüklemek için çok çaba harcadı. Eksen kayması diye bir şey uydurarak Türkiye’yi birilerinin yanında savaşa dahil etmek için pek çok yol denediler. Ama biz bunlara kulak asmadık. Muhalefetin savaş tellallığına asla taviz vermedik. CHP ortakları gibi meselelere batıların gözünden değil milletimizin gözünden baktık. Siz ne diyorsanız o dedik. Türkiye'nin çıkarları neyi gerektiriyorsa onun yapmanın gayretinde olduk.

Zaman bizi haklı, muhalefeti yine haksız çıkardı. Tüm kışkırtmalara, tüm kirli senaryolara rağmen Karadeniz'in huzuru bozulmadı, komşulardaki yangın ülkemize sıçramadı. Ne muhalefetin gazına geldik, ne de batılı güçlerin tuzağına düştük. Böylece Türkiye'yi çok tehlikeli bir süreçten, tek bir vatandaşımızın kılına zarar gelmeden çıkardık.

"DIŞ POLİTİKADA AMAÇ DOSTLARI ARTIRMAK"

Karadeniz’den Orta Doğu’ya bölgemiz bir yangın yerine dönmüşken yeni gerilimler olmasın diye çaba harcıyoruz. Bizim dış politikada tek bir amacımız vardır: O da dostlarımızın sayısını mümkün olduğunca çoğaltmaktır. Türkiye Yüzyılı’nın barışın yüzyılı da olmasını istiyorsak dost ve kardeş ülkelerle işbirliğimizi geliştirmekten başka çaremiz yok. Görüş ayrılıklarına takılıp kalmak yerine işbirliği alanlarına odaklanmak zorundayız.

7 Ekim’den beri Gazze’li kardeşlerimize insani yardım malzemeleri gönderiyoruz. Yaptığımız yatırımlarda Mısır’la koordinasyon içinde olduk. Önümüz Ramazan, İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamları giderek artıyor.

Amacımız bir an önce ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaşmasıdır. Ramazan'da Gazze'ye daha fazla el uzatmamız bizim kardeşlik görevimizdir.

"DÜNYA BATSA, KIYAMET KOPSA UMURLARINDA OLMAZ"

Bunların nelerle meşgul olduklarını sizler de görüyorsunuz. CHP’nin acemi genel başkanı, bu partiyi yönetenlerin tamamının gündemi kupon belediyeleri, kimin adamının yöneteceği meselesidir. Bunun dışında inanın dünya batsa, kıyamet kopsa bunların zerre kadar umurunda olmaz. Siyasi ikbal dışında hiçbir şey görmüyorlar, duymuyorlar. Milletimiz bizim doğru yolda olduğunu çok iyi biliyor, görüyor. Biz dış politikada adımlarımızı atarken önünü göremeyen aciz muhalefete değil sizlere bakıyoruz, milletimiz ne derse devletimiz onu yapıyor.

Bundan sonra da milletin çizdiği istikamette göreceğiz. Bize ulaşan barış elini havada bırakmayacağız. Fitnecilerin aramıza nifak tohumları ekmesine izin vermeyeceğiz.

"TEK BİLDİKLERİ KUMPAS DALAVERE"

CHP’li yöneticilerin verdiği belediyeler öncelikle CHP’ye oy veren vatandaşlarımızı ilgilendirir. Tek bildikleri kumpas dalavere, olanlarla bizim 1 dakika kaybedecek vaktimiz yok. Giresun’a son 21 yılda güncel rakamlarla 110 milyar TL tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 2010 adet yeni derslik ekledik. Şehir üniversitesi kurduk. 2 stat dahil 58 spor tesisi kattık. Sağlıkta bin 305 yataklı hastane dahil 17 sağlık tesisi yaptık.

Son 21 yılda 91 dekar zirai araziyi sulamaya aştık. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli Türkiye ve Avrupa'nın ilk denize dolgu yapılarak inşa edilen Ordu-Giresun havalimanı açtık. Yolcu sayısı geçtiğimiz yıl 1 milyona ulaştı. Giresun’da 3 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Ulaştırmada 28 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol projesi 128 kilometreye çıkardık

31 Mart’tan sonra çok daha fazlasını yapacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır kardeşimiz diğer iller gibi Giresun ile yakından ilgileniyor. Belediye Başkanımız Giresun için gece gündüz çalışıyor. Viz de şehrimizin her projesini her adımını takip ediyoruz.