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DÃ¼nya basÄ±nÄ± COP31â€™de 190 Ã¼lkeden 4 bin gazeteci

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#COP31 Medya Merkezi#Çevre Zirvesi#UluslararasÄ± BasÄ±n
DÃ¼nya basÄ±nÄ± COP31â€™de 190 Ã¼lkeden 4 bin gazeteci
Mert GÃ¶khan KoÃ§
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 11, 2026 07:00

Antalyaâ€™da baÅŸlayan COP 31â€™e dÃ¼nya medyasÄ± yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdi. Mavi BÃ¶lgeâ€™de kurulan COP31 Medya Merkezi, 190â€™dan fazla Ã¼lkeden 4 bine yakÄ±n basÄ±n mensubunu aÄŸÄ±rlÄ±yor.

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Ã‡EVRE, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± koordinasyonunda gerÃ§ekleÅŸtirilen zirve kapsamÄ±nda, uluslararasÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n haber Ã¼retim ve yayÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere Mavi BÃ¶lgeâ€™de kapsamlÄ± bir medya merkezi kuruldu.

Gözden KaçmasÄ±nÄ°klim krizinin ekonomiye 5 yÄ±llÄ±k maliyeti 2 trilyon dolarÄ°klim krizinin ekonomiye 5 yÄ±llÄ±k maliyeti 2 trilyon dolarHaberi görüntüle

5 BÄ°N KÄ°ÅžÄ°LÄ°K MEDYA MERKEZÄ°

5 bin gazeteciye hizmet verecek kapasitede hazÄ±rlanan merkez iÃ§in ulusal basÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 190â€™dan fazla Ã¼lkeden 4 bine yakÄ±n gazeteci akredite oldu. Gazetecilerin canlÄ± yayÄ±n, haber hazÄ±rlama, rÃ¶portaj ve kurgu ihtiyaÃ§larÄ± dikkate alÄ±narak tasarlanan medya merkezinde Ã¶zel ve aÃ§Ä±k Ã§alÄ±ÅŸma alanlarÄ±, televizyon ve radyo odalarÄ±, yÃ¼ksek hÄ±zlÄ± internet, IPTV altyapÄ±sÄ± ile geliÅŸmiÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ve ses aktarÄ±m sistemleri bulunuyor.

DÃ¼nya basÄ±nÄ± COP31â€™de 190 Ã¼lkeden 4 bin gazeteci

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MCRâ€™YLE KÃœRESEL YAYINÂ

Merkezdeki 120 kiÅŸilik Ã¶zel Ã§alÄ±ÅŸma alanÄ± ve 300 kiÅŸilik geniÅŸ aÃ§Ä±k Ã§alÄ±ÅŸma alanÄ±, uluslararasÄ± medya temsilcilerine farklÄ± Ã§alÄ±ÅŸma imkÃ¢nlarÄ± sunuyor. Medya merkezinin en Ã¶nemli operasyonel birimlerinden biri olan Ana YayÄ±n Kontrol OdasÄ± (MCR), konferansÄ±n yayÄ±n koordinasyonunu saÄŸlÄ±yor. Sistem, konferanstaki geliÅŸmelerin uluslararasÄ± basÄ±na kesintisiz, hÄ±zlÄ± ve gÃ¼venilir biÃ§imde ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Â DHA

DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan

COP31 Mavi Alanâ€™da kurulan UluslararasÄ± Medya Merkeziâ€™nde dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan gelen binlerce gazeteci gÃ¶rev yapÄ±yor.

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#COP31 Medya Merkezi#Çevre Zirvesi#UluslararasÄ± BasÄ±n

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