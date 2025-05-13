Dünya basını böyle duyurdu: Dengeler değişecek

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AP (ABD): Karar, Ortadoğu’daki en uzun ayaklanmalardan birine son vermeyi vaat ediyor ve Türkiye, Suriye ve Irak’ta önemli bir etki yaratacak.

EL CEZİRE (KATAR): Fesih kararı, bölgedeki şiddet döngüsünü sona erdirme potansiyeli taşıyor. Bölgede kalıcı bir barışın sağlanması yönünde önemli bir fırsat oluştu.

CNN INTERNATIONAL (ABD): PKK yaptığı açıklamada, Türkiye ile onlarca yıllık çatışmanın ardından tarihi bir adım atarak kendini feshedeceğini duyurdu.

DEUTSCHE WELLE (ALMANYA): PKK, Türkiye ile 40 yıldır süren silahlı çatışmanın ardından faaliyetlerine son verme kararı aldı. Örgütün 12. Kongresi’nde alınan kararla, PKK’nın örgütsel yapısının dağıtılması ve silahlı mücadele yöntemine son verilmesi planlanıyor.

SKYNEWS (İNGİLTERE): Karar, bölgede sadece Türkiye ile ilişkileri değil, aynı zamanda Suriye’deki dengeleri de etkileyecek nitelikte. Bu gelişme, bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

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FRANCE24 (FRANSA): Bu gelişme, bölgede uzun yıllardır devam eden çatışmaların sona ermesi yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

AL ARABIYA (SUUDİ ARABİSTAN): Kararın bölgesel etkileri geniş kapsamlı olacak. Özellikle Suriye’deki dengeler PKK’nın fesih kararıyla değişecek. Bölgedeki siyaset ve güvenlik kurgusu, PKK’nın çözülmesiyle yeniden şekillenecek.

BBC (İNGİLTERE): Türkiye’ye karşı 40 yıldır ayaklanma yürüten PKK, silahlarını bırakıp dağılacağını duyurdu.

NEW YORK TIMES (ABD): Bu kararın komşu ülkelerde de yankı uyandırması bekleniyor.

THE GUARDIAN (İNGİLTERE): Türkiye’ye karşı saldırıları kırk yıldan uzun süredir devam eden PKK, hapisteki liderinin yaptığı çağrı üzerine silahsızlanıp dağılacağını ilan etti. Duyuru, Türkiye’nin Irak ve İran sınırlarına yakın bölgelerde konuşlu güçlerin yanı sıra Suriye’nin kuzeydoğusundaki müttefik veya ayrılıkçı grupları da etkileyecek.