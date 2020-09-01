Dünya Barış Günü 1 Eylül mü 21 Eylül mü?

Dünya Barış Günü resmi olarak 21 Eylül tarihinde kutlanmaktadır. Buradaki gerekçe ise Birleşmiş Milletler'in almış olduğu karara dayandırılmaktadır. Literatürde Uluslararası Barış Günü olarak da bilinen Dünya Barış Günü, Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ettiği tarih olan 1 Eylül olarak kabul edilmekteydi. Ancak bu tarih, 7 Eylül 2001 tarihli Birleşmiş Milletler Kararı ile 21 Eylül olarak kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletler, Barış Günü'nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her 21 Eylül’de, Birleşmiş Milletler Merkezi’ndeki “Barış Çanı” çalınıyor. Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, “Çok Yaşa Mutlak Barış” yazısı kazındı.