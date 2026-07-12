Dünya Bankası’nın seçtiği 16 öğrenci arasına girdi... Berna geleceğin finans lideri

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ANNESİ bankacı, babası emekli subay olan Türk Eğitim Vakfı (TEV) Üstün Başarı Bursiyeri Berna Yılmaz, 2022 yılında üniversite sınavında eşit ağırlık alanında ilk bine girerek Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü’ne yerleşti. Üniversiteye başladığı yıldan beri ABD’deki Dünya Bankası’nda staj yapma hedefi olan Berna, bu yıl hedefine ulaştı. Mayıs ayından beri ABD’deki stajını sürdüren Berna, yalnızca 16 öğrencinin kabul edildiği programla ilgili sürecini şöyle anlattı:

HEP DEVLET OKULLARINDA

“İstanbul’da doğup büyüdüm. Hayatım boyunca devlet okullarında okudum. Genel olarak hep çalışkan ve azimli bir öğrenciydim. 2022 yılında girdiğim üniversite sınavında eşit ağırlık alanında Türkiye 837’ncisi oldum ve Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü’ne 2’ncilikle yerleştim. TEV ile de üniversiteye girdiğim yıl yolum kesişti. O yıl TEV’in ‘Üstün Başarı Bursu Programı’na kabul edildim. Üniversite birinci sınıftayken arkadaşlarım ‘Dünya Bankası’nın her yıl staj programları oluyor. Orada staj yapmak ne kadar güzel olur’ diye konuşuyorlardı. Ben de zaten hep kendi alanıma dair işlerde çalışmak istiyordum bu nedenle de o dönem kendime Dünya Bankası’nda staj yapma hedefini koymuştum.

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BU KABUL GURUR VERİCİ

Dünya Bankası’nın her yıl tüm dünyadan yaklaşık 16 üniversite öğrencisini kabul ettiği Hazine Yaz Stajı Programı’ndan kabul aldım. Dünyadaki en seçkin staj programlarından biri olan bu program geleceğin finans liderlerini yetiştirmek üzerine tasarlanmış ve ABD’nin Başkenti Washington’da geçirilecek on haftalık bir süreci kapsıyor. Üniversitede iktisat bölümüne yerleştiğim yıldan itibaren hedefim olan bu programa kabul almış olmak benim için oldukça gurur verici. Aynı zamanda Türkiye’den bu programa katılan tek kişi olmak da ülkemizi böyle önemli bir uluslararası kuruluşta temsil ediyor olmanın gururunu yaşatıyor.

KALKINMA EKONOMİSİ

Stajım geçtiğimiz 26 Mayıs’ta başladı ve 3 Ağustos’ta sona erecek. Ben kalkınma ekonomisi alanında çalışıyorum. Kalkınma ekonomisi, ülkelerin sağlık, eğitim ve altyapı alanında insanların refah seviyelerinin nasıl yükseltilebileceği noktasında çalışan bir ekonomi alanı. Ben de kendimi bu alanda geliştirmek istiyorum. Burada dünyanın birçok farklı noktasından gelen insanla bir arada çalışıyorum. Kültürel anlamda oldukça zengin bir yer. Burada herkesten bir sürü bilgi öğrenebiliyorum, insanlar sorularımı yanıtlamaya çok açık ve yardımsever. Şu an oldukça keyifli bir sürecin içindeyim. Kültürel aktivitelere katılma fırsatı da elde ettim ve ihtiyacım olan her konuda TEV ailesinin desteğini aldım. Bu başarımda bana şu ana kadar maddi ve manevi destek olan TEV ailesinin yanımda olmasından yana da oldukça mutluyum.”

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BİR YANDAN DA SORBONNE’DA OKUYOR

BERNA Yılmaz “Yaklaşık 2.5 yıl, Dünya Bankası’nın staj programına kabul edilebilmek için hazırlık yaptım” derken çalışmalarını şöyle özetledi: “Kendimi onların istediği ve uygun gördüğü profile dönüştürmek için emek verdim. Bu süreçte Erasmus+ projesiyle Makedonya’ya gittim. Ardından Türkiye’de uzun süren bir staj programında yer aldım. Ayrıca Dünya Bankası’nın staj programına kabul edilmem için uluslararası bir öğrenci olmamın fark yaratacağını düşünerek Fransa’daki Sorbonne Üniversitesi’nin çift diploma programına katıldım. Galatasaray Üniversitesi’ndeki bölümümün böyle bir diploma programı vardı. Dolayısıyla iki okuldan da ekonomi diploması alacağım. Sorbonne’daki bölümü Fransızca okuyorum. Dünya Bankası’nın beni kabul etmesinde tüm bunların etkili olduğunu düşünüyorum.”