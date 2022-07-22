Dünya Bankası’ndan liderlik ve iklim ödülü

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi bahçesinde düzenlenen “Dünya Bankası İklim ve Kalkınma Liderlik Ödül Programı”na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Dünya Bankası Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame katıldı. Ödülü, Emine Erdoğan’a Dünya Bankası Türkiye Direktörü takdim etti. Törende konuşan Emine Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Birleşmiş Milletler’in küresel sürdürülebilirlikle ilgili 17 hedefinin bulunduğu dünya şeklindeki özel masaya geçen Emine Erdoğan, buradaki hedefleri imzaladı.

Haberin Devamı

TÜM DOĞASEVERLER ADINA ALIYORUM

“Bu son derece anlamlı ödülü, çocuklarımızın adil bir geleceğe kavuşması için tek yürek olmuş tüm doğaseverler adına kabul ediyorum. Dünya Bankası Türkiye Temsilciliği’ne şükranlarımı sunuyorum. İklim değişikliği yalnızca bir çevre sorunu değil; ülkelerin kalkınmasını ve refahını derinden etkileyen, küresel bir kriz. Türkiye iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Akdeniz havzasında yer alıyor. Tüm dünyada olduğu gibi bölgemizde de iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, ziyadesiyle hissediliyor. İklim değişikliği ile mücadelede küresel olarak kritik bir eşikteyiz. Türkiye olarak, bu krize dünyanın ortak evimiz olması şuuruyla yaklaşıyoruz.

TÜRKİYE İKLİMDE ÖNEMLİ BİR AKTÖR

Türkiye İklim ve Kalkınma Raporu’nun, 2053 yılı için belirlenen net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışıyor. Yeşil dönüşüm için yapılan yatırımlar, kalkınmayı da beraberinde getiriyor. Önümüzdeki süreçte küresel iklim eyleminin önemli bir aktörü olmayı sürdüreceğiz. Türkiye olarak, küresel sera gazı emisyonlarındaki tarihsel sorumluluğumuz yüzde 1’den az.

Bildiğiniz gibi bu mücadeledeki somut adımlarımızın bir devamı olarak, Paris Anlaşması, Meclis’imizde onaylandı. Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefini açıkladı ve ülkemizin ‘Yeşil Kalkınma Devrimi’ni ilan etti.

Haberin Devamı

2030 HEDEFİ YÜZDE 30 0RMAN

11 Kasım 2019’da ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasını başlatırken bugünü, ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ ilan ettik. 2023 yılına kadar ülkemiz genelinde toplamda 7 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. 2030 yılına kadar ise ülke yüzölçümümüzün yüzde 30’unu, ormanlık alan haline getireceğiz.”

BAŞLARKEN BU SONUÇLARI ALACAĞIM HİÇ AKLIMA GELMEDİ

GAZETECİLERLE sohbet eden Emine Erdoğan, öncülük ettiği ‘Sıfır Atık’ projesiyle ilgili “Başlarken bu kadar sonuç alacağım hiç aklıma gelmedi. Ödül almak için de yapmadım bunları. Bu ödülü ülkem, milletim, altyapıyı hazırlayan akademisyenler, çevreciler adına aldım. Daha çok işimiz var ama hep birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.