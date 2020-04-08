Dünya asla eski dünya olmayacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin salgınla muazzam şekilde mücadele ettiğini ifade ederek, “Sağlam ve seri tedbirler alınmış, devlet-millet dayanışmasıyla muhteşem bir irade kudreti sivrilmiştir.
Bu belayı mutlaka savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız” dedi. Bahçeli, Twitter’dan Berat Kandili nedeniyle yayınladığı mesajında özetle şunları kaydetti: “COVID-19 salgını dünyaya bulaşmakla kalmamış, insanlık değerlerinin yekpare hatırlanıp kuvveden fiile çıkışını da tetiklemiştir. Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır. Yeni tip koronavirüsten önceki hayatla, sonraki hayat; geçmişteki alışkanlıklarla muhatap kalacağımız yeni dönem hem içerik, hem ilerleyiş, hem de irade bakımından benzerlik taşımayacaktır. Bugünkü ağır ortamda yegâne gücümüz birliğimiz ve inançlarımızdır.
Allah’tan niyazım COVID-19 musibetinden aziz milletimizi, Türk-İslam âlemini ve bütün insanlığı korumasıdır.”
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