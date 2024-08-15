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Dünya alarmda! M Çiçeği Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanlığı açıkladı...

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#M Çiçeği#Sağlık Bakanlığı#Salgın
Dünya alarmda M Çiçeği Türkiyede görüldü mü Sağlık Bakanlığı açıkladı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 13:37

Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştı. M Çiçeği hastalığıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, hastalığın 2024 yılında Türkiye'de görülmediğini duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır.

Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır.

Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir.

Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

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#M Çiçeği#Sağlık Bakanlığı#Salgın

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