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Dünürlerin kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetti

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#Cinayet#Aile İçi Şiddet#Tartışma
Dünürlerin kavgasında 2 kardeş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 17:50

Konya'nın Çumra ilçesinde Halil İbrahim Ü. (60), tartıştığı dünürü Şadiye Aydın ile kardeşi Selahattin Boz'u tabancayla vurarak öldürdü.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi 72417 Sokak'taki Semerkant Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evi terk eden Meliha Ü., eşyalarını almak için annesi Şadiye Aydın ve dayısı Selahattin Boz ile birlikte kayınpederinin evine geldi. Burada dünürler arasında çıkan tartışmada kayınpeder Halil İbrahim Ü., tabancayla Şadiye Aydın ile Selahattin Boz'a ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şadiye Aydın ile kardeşi Selahattin Boz'un olay yerinde öldüğü belirlendi. Aydın ve Boz’un cesetleri otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olaydan sonra kaçan şüpheli Halil İbrahim Ü. de polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Cinayet#Aile İçi Şiddet#Tartışma

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