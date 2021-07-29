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Hasan YILDIRIM -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 29.07.2021 - 12:44 | Son Güncelleme:

Son dakika... Dünürler arasındaki silahlı çatışmada 4 kişi hayatını kaybetmişti! Dehşetin görüntüsü çıktı

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Son dakika... Dünürler arasındaki silahlı çatışmada 4 kişi hayatını kaybetmişti! Dehşetin görüntüsü çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda dünürler arasındaki silahlı çatışmada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Dayısına sığınan eşini geri götürmek isteyen damat tarafı ile gelin tarafı arasında çıkan silahlı tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taraflar arasında yaşanan tartışma ile gelinin babası Mürsel Ağrı'nın üç kişiyi silahla vurması yer alıyor.

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  • Dünürlerine kurşun yağdırdığı anların görüntüsü çıktı
  • Dünürlerine kurşun yağdırdığı anların görüntüsü çıktı
  • Dünürlerine kurşun yağdırdığı anların görüntüsü çıktı
  • Dünürlerine kurşun yağdırdığı anların görüntüsü çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Örnektepe Mahallesi'nde eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Hacer Giray, dayısının evine sığındı. Hacer Giray'ı eve dönmeye ikna edemeyen kocası Enes Berk Giray, yanına babası Hulusi Giray ve amcasının oğlu Burak Giray'ı da alarak eşinin dayısı Mahmut Akçay'ın evinin bulunduğu sokağa geldi.

Sokakta Hacer Giray'ın yakınları ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hacer Giray'ın kuzenleri Beytullah ve İrfan Akçay tabanca ile vuruldu. Bu sırada yaşananları duyarak olay yerine gelen Hacer Giray'ın babası Mürsel Ağrı, belinden çıkardığı tabancayla dünürü Hulusi Giray, damadı Enes Berk Giray ve Burak Giray'a ateş ederek kafalarından vurdu.

Boşanma tartışması aile faciasına dönüştü
Boşanma tartışması aile faciasına dönüştü

YAŞANAN TARTIŞMA VE CİNAYET ANI KAMERADA

Taraflar arasında yaşanan tartışma ve sonrasında Mürsel Ağrı'nın 3 kişiyi vurması cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde tarafların tartışması ve araya girenlerin olayı yatıştırmaya çalışması görülüyor. Bu sırada Mürsel Ağrı cebinden çıkardığı silahla dünürü Hulusi Giray, damadı Enes Berk Giray'ı ve damadının kuzeni Burak Giray'ı vuruyor. Yerde yatan üç kişinin daha sonra kafalarına ateş ediyor.

Beyoğlunda gelin ve damat tarafı arasında silahlı çatışma
Beyoğlu'nda gelin ve damat tarafı arasında silahlı çatışma
Beyoğlunda kanlı biten boşanma tartışmasında ölü sayısı 4e yükseldi Cinayetleri itiraf eden Mürsel Ağrının ifadesi ortaya çıktı
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