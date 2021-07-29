Son dakika... Dünürler arasındaki silahlı çatışmada 4 kişi hayatını kaybetmişti! Dehşetin görüntüsü çıktı

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Örnektepe Mahallesi'nde eşiyle bir süredir sorunlar yaşayan Hacer Giray, dayısının evine sığındı. Hacer Giray'ı eve dönmeye ikna edemeyen kocası Enes Berk Giray, yanına babası Hulusi Giray ve amcasının oğlu Burak Giray'ı da alarak eşinin dayısı Mahmut Akçay'ın evinin bulunduğu sokağa geldi.

Sokakta Hacer Giray'ın yakınları ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hacer Giray'ın kuzenleri Beytullah ve İrfan Akçay tabanca ile vuruldu. Bu sırada yaşananları duyarak olay yerine gelen Hacer Giray'ın babası Mürsel Ağrı, belinden çıkardığı tabancayla dünürü Hulusi Giray, damadı Enes Berk Giray ve Burak Giray'a ateş ederek kafalarından vurdu.

YAŞANAN TARTIŞMA VE CİNAYET ANI KAMERADA

Taraflar arasında yaşanan tartışma ve sonrasında Mürsel Ağrı'nın 3 kişiyi vurması cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde tarafların tartışması ve araya girenlerin olayı yatıştırmaya çalışması görülüyor. Bu sırada Mürsel Ağrı cebinden çıkardığı silahla dünürü Hulusi Giray, damadı Enes Berk Giray'ı ve damadının kuzeni Burak Giray'ı vuruyor. Yerde yatan üç kişinin daha sonra kafalarına ateş ediyor.

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